Karaçi’de bıçaklı saldırgan beş kadını daha yaraladı

Hilal Sarı / İstanbul, 5 Ekim (DHA) – Pakistan, Karaçi’de şehrin farklı yerlerinde kadınlara karşı bıçaklı saldırılar gerçekleştiren saldırgan beş kadını daha yaraladı ve halen bulunamadı.

Polis halen yakalanamadığı için zanlının neden kadınları bıçakladığı konusunda bir bilgiye sahip değil. Saldırıları gerçekleştirdiği bölgeyi giderek genişleten saldırgan dün de birkaç saat içinde beş kadını daha bıçakla yaraladı. Saldırılar Federal Urdu Sanat, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi yakınlarında gerçekleşti.

Güvenlik güçleri tüm saldırıların tek bir kişi tarafından gerçekleştirildiğini düşünüyor fakat saldırıların arkasındaki gerekçeye dair bir bilgileri henüz yok. Polis bir güvenlik kamerası görüntüsüne takılan saldırganın motosikletli ve kasklı olduğunu, saldırılarda mektup açacağı ve bıçak gibi kesici aletler kullandığını aktardı.