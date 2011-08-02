-KARAÇİ'DE 34 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ İSLAMABAD (A.A) - 02.08.2011 - Pakistan'ın güneyindeki Karaçi'de meydana gelen şiddet olaylarında dün geceden beri 34 kişi öldü. Karaçi Polis Merkezinden yapılan açıklamada, kentin etnik hassasiyeti yüksek Oragni, Nazımabad, Pirabad semtlerinde silahlı motosikletli kişiler tarafından açılan ateş sonucu 34 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı, 90 kadar aracın da ateşe verildiği belirtildi. Etnik ve siyasi nedenli çatışmalarda son bir aydır hayatını kaybedenlerin sayısının 400'ü aştığı kaydedildi. Güvenlik güçlerinin önlemlerine rağmen önüne geçilemeyen çatışmalar genellikle Hindistan göçmeni muhacirler ile aşırı milliyetçi Peştun gençleri arasındaki gerçekleşiyor. 1947'de Hindistan'dan göç ederek hükümet tarafından Karaçi'ye yerleştirilen muhacirler ile 1970'lerden sonra bu kente göç etmeye başlayan Peştunlar arasında uzun yıllardan beri düşmanlık ve kan davaları bulunuyor.