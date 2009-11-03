Karaciç hakim karşısında

Binlerce Müslümanın ölümene neden olmakla suçlanan Radovan Karaciç, ilk kez hakim karşısına çıktı. Karaciç savunmasını hazırlamak için 10 ay süre istedi.



Srebrenitsa anneleri yıllardır Karaciç’in yargılanacağı ve günü bekliyor. 13 yıllık firarın ardından 2008’de yakalanan Karaciç’in ilk kez adalet karşısına çıkması acılarını hafifletmese de onlar için büyük önem taşıyor.

Bosnalı Sırpların eski lideri Radovan Karaciç'in Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'nde yargılanması devam ediyor.













Karaciç, savunmasını hazırlamak için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğunu söyleyerek, bundan önceki davaları boykot etmiş, duruşmalara da katılmamıştı.

Bugün duruşmaya ilk kez katılan Karaciç, bundan sonra duruşmaya katılmamaya devam edeceğini söyledi, "Başından beri doğru olmayan bir sürece katılmam mümkün değil" dedi.

"Hazır olmadığım bir duruşmaya başlasaydım asıl o zaman suçlu olurdum" diyen Karaciç, savunmasını hazırlamak için on ay zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

İtham edildiği suçların başında soykırım, insanlığa karşı suç işlemek ve 8 bin Müslüman erkeğin toplu mezarlara gömüldüğü Srebrenitsa katliamındaki rolü var. Üç buçuk yıl süren Saraybosna kuşatması sırasında 12 bin kişinin ölümünden de sorumlu tutuluyor. Etnik temizlik, işkence, sistematik tecavüz Karaciç’in suç dosyasında yer alan başka maddeler.













Geçen haftaki duruşmalarda mahkemeye delil olarak sunulan gizli telefon kayıtları, Müslümanlara yönelik soykırımın planlı olduğunu ortaya koymuştu.

Karaciç, savaştan 3 ay önce yaptığı telefon görüşmesinde, "Saraybosna 300 bin Müslümanın öleceği bir kara kazan olacak. Yeryüzünden kaybolacaklar" dediği açıklanmıştı. Ancak Bosnalı Müslümanlar, 64 yaşındaki Karaciç'in de Miloşeviç gibi yargı sürecini uzatmasından ve ceza almadan ölüp gitmesinden endişe duyuyor.

Karaciç, hakkında soykırım yapmak, savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemek dahil 11 ayrı itham bulunuyor. Karaciç, suçlu bulunursa ömür boyu hapis cezası alabilir.

64 yaşındaki eski Sırp lider, 13 yıllık firarın ardından geçen yıl Belgrad'da sahte kimlikle yakalanmış, Lahey'deki Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesine teslim edilmişti.



Sırplar Mladiç'in teslim edilmesine karşı

Karaciç gibi, savaş suçlusu olmaktan aranan bir başka isim de Ratko Mladiç. Mladiç de Bosna iç savaşı sırasında, Srebrenitsa'da 8 bin Boşnak erkeğinin katledilmesi ve diğer suçlardan sorumlu tutuluyor. Ancak bazı Sırplar, Mladiç'i kahraman olarak görüyor.

Sırpların çoğunun, Bosna savaşında işlenen insanlık ve soykırım suçları nedeniyle aranmakta olan savaş suçu zanlısı Ratko Mladiç'in tutuklanmasına karşı olduğu belirtildi. Sırp hükümet yetkilisi Rasim Lyayiç, bir kamuoyu araştırmasına göre Sırpların yüzde 51'inin, Mladiç'in yakalanması ve Lahey'deki eski Yugoslavya için kurulan savaş suçları mahkemesine iade edilmesine karşı olduğunu söyledi.

Lyayiç, araştırmada Mladiç'in yakalanmasına destek verenlerin oranının yüzde 26'da kaldığını, geçen yıl bu oranın yüzde 50 civarında olduğunu kaydetti.

Karaciç kimdir?

Bosna savaşında başrolü oynayan Radovan Karaciç, artık yargı karşısında. Binlerce Boşnağın ölümünden sorumlu tutulan Sırp lider, soykırımdan hüküm giyen ilk Avrupalı lider olabilir.



Srebrenitsa anneleri yıllardır Karaciç’in yargılanacağı ve günü bekliyor. 13 yıllık firarın ardından 2008’de yakalanan Karaciç’in ilk kez adalet karşısına çıkması acılarını hafifletmese de onlar için büyük önem taşıyor.



1945'te Karadağ'da dünyaya gelen Radovan Karaciç, 15 yaşında ailesiyle birlikte Bosna'ya taşındı. Aldığı tıp eğitiminin ardından kentin tanınan psikiyatristlerinden biri oldu. Zamanla siyasete ilgi duydu ve 1990 yılında Bosna'da ulusalcı ve Hırvat partilerin yükselişine yanıt olarak kurulan ve 'Büyük Sırbistan' hedefine odaklanan Sırbistan Demokratik Partisi'nin kuruluşunda yer aldı.

Yugoslavya'nın dağılmasının ardından 1992'de Bosna'nın bağımsızlık ilanına karşı çıktı. Ayrılıkçı "Bosna Sırp Cumhuriyeti'nin" lideri oldu.

Aşırı milliyetçi Sırbistan Devlet Başkanı Slobodan Miloşeviç'in de desteğini alarak, Bosnalı Müslümanları ve Hırvatları yok etmek için kanlı bir savaş başlattı.

1992-1995 arasındaki savaşta, Bosnalı Sırpların lideri olarak başrol oynayan Radovan Karaciç, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en büyük katliamın da baş zanlısı. Bosna savaşı sırasında işlenen en ağır suçlarda onun imzası olduğu söyleniyor.



Alternatif tıpla uğraşıyordu

Karaciç, hakkındaki bunca ağır suçlamaya karşın, savaşın 1995'te sona ermesinin ardından tam 13 yıl adaletten kaçmayı başardı. 2008 Temmuz'unda Belgrad'da sıradan bir vatandaş gibi yaşarken yakalandı. Radovan Karaciç, kılık değiştirmiş, eski bir psikiyatrist olmanın verdiği deneyimle alternatif tıp alanında çalışmaya başlamış ve Dragan Dabic adını almıştı. Kimliğini o kadar iyi gizlemişti ki, ne çalışma arkadaşları ne de kaldığı evin sahibi onu tanıyabilmişti.

Uluslararası istihbarat örgütlerinin de desteğiyle yakalandıktan sonra, son adresi Lahey'deki Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi oldu.

Geçen hafta yargılanmaya başlanan Karaciç, soykırım ve insanlığa karşı suç işlemekle itham ediliyor. Hakkındaki suçlamaların başını, 8 bin Müslüman erkeğin toplu mezarlara gömüldüğü Srebrenitsa katliamındaki rolü çekiyor.64 yaşındaki Karaciç üç buçuk yıl süren Saraybosna kuşatması sırasında 12 bin kişinin ölümünden de sorumlu tutuluyor.



Soykırımdan hüküm giyen ilk Avrupalı lider olacak

Kabarık suç dosyası etnik temizlik, işkence, sistematik tecavüz olaylarıyla dolu olan radovan karaciç, suçlu bulunursa soykırımdan hüküm giyen ilk Avrupalı lider olacak.

Aynı suçlamayla Lahey'de yargılanan eski Yugoslavya Devlet Başkanı Slobodan Miloseviç, dava sonuçlanmadan yaşamını yitirmişti.