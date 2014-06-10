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Dünya

Karaçi havalimanına ikinci saldırı

Pakistan'da Pazar günü saldırıya hedef olan Karaçi Havalimanı'na ikinci kez saldırı düzenlendi

10 Haziran 2014 15:56

Pakistan'da havalimanı yakınlarında 39 kişinin öldüğü Taliban saldırısından birgün sonra yeni bir saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası Karaçi havalimanına tüm uçuşlar iptal edildi. Pakistan ordusu bölgeye asker göndereceğini açıkladı.

Pakistan'da Pazar günü saldırıya hedef olan Karaçi Havalimanı'na ikinci kez saldırı düzenlendi. Karaçi Havalimanı Eğitim binasına girmeye çalışan saldırganlarla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Havalimanı güvenlik güçleri yetkilileri, silahlı kişilerin havalimanındaki eğitim binalarına saldırdığını, yoğun çatışmanın ardından saldırganların yakalanmasına çalışıldığını söyledi.

Yerel basın, saldırı sırasında en az dört silahlı kişinin binaya girmeye çalıştığını, çatışmada üç güvenlik görevlisinin yaralandığını belirtti.

Pakistanlı yetkililer, ikinci bir emre kadar Karaçi Havalimanı'na olan tüm uçuşların iptal edildiğini belirtti.

Saldırı sonrası bir açıklama da, Pakistan ordusundan geldi. Pakistan ordusu bölgeye asker sevk edeceğini duyurdu.

Karaçi Havalimanı'nda geçtiğimiz Pazar günü düzenlenen saldırıda 39 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı Taliban üstlenmişti.

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