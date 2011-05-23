-KARAÇİ DONANMA ÜSSÜNE SALDIRI KARAÇİ (A.A) - 22.05.2011 - El Kaide militanları, Pakistan'da donanma üssüne saldırdı. Yetkililer, militanların başkent yakınında Abodabad'da 2 Mayıs'ta öldürülen El Kaide lideri Usame bin Ladin'in öcünü almak için Pakistan'ın Karaçi limanında donanma üssüne saldırdığını bildirdi. Üs içinde çatışma sürerken bilgi veren Karaçi emniyet müdürü Tahir Nüvit, üç büyük patlamanın ardından duruma hakim olmaya çalıştıklarını bildirdi. Yoğun siyah duman, Ladin'in öcünü almak isteyen militanların silahlı saldırısı ardından bölgeyi kapladı.