Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa),(DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde bin 919 rakımlı bölgenin tek kayak merkezi Karacadağ\'da kayak sezonu açıldı.

İçe merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunan merkez, hafta içinde etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü. Kar kalınlığının 40 santimetreye ulaşan merkez çevre illerden gelenlerle dolup taştı. Ziyaretçiler karda kaymanın keyfini yaşarken, bölge halkı ise yöresel kıyafetleri olan şalvarları ile profesyonel kayakçıları aratmadı. Çevredeki kırsal mahallelerden gelen şalvarlı kayakçıların yanı sıra Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin gibi çevre illerden gelen kayakseverler merkeze konaklama tesisleri yapılmasını istedi.

​Günübirlik kayak yapılabilen Karacadağ Kayak Merkezi\'nde nisan ayına kadar kayak yapılabileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI