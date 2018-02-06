Karacabey'de uyuşturucu operasyonu

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Karacabey ilçesinde polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 148 gram bonzai ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan A.A. (22) uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir ihbar üzerine A.O.’nun Mamuriyet Mahallesi’ndeki evine düzenlediği operasyonda satışa hazır halde 148 gram bonzai ele geçirdi. A.O. Emniyet Müdürlüğü\'nde alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı adliyede ‘uyuşturucu madde satmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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