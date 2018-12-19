Karacabey'de dereler taştı, tarım arazileri su altında kaldı

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA- BURSA\'nın Karacabey ilçesine bağlı kırsal Tophisar Mahallesi’nde şiddetli yağmur nedeniyle dereler taştı, 3 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı.

Tophisar’dan geçen ve Karadere’ye akan Hacı Sinan, Uludere ve Bahçıvan dereleri şiddetli yağış nedeniyle taştı. Karadere\'deki yoğunluk nedeniyle taşan sular Tophisar’daki Sazlık Çayır mevkisinde set yolunu patlattı, bir bölümü ekili yaklaşık 3 bin dönüm tarım arazisi ise sular altında kaldı. Büyük bir felaketle karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Tophisarlı çiftçiler, hemen hemen her yıl aynı sorunu yaşadıklarını ancak dün meydana gelen felaketin kendilerine daha büyük zarar verdiğini söyledi. Başta DSİ olmak üzere hiçbir yetkilinin bu soruna karşı bir önlem almadığını savunan mahalleliler, “Biz şimdi ne yapacağız? Büyük zarar içerisindeyiz. Bizim bu mağduriyetimiz, ‘geçmiş olsun’ diyerek geçiştirilemez. Gerçekten perişan olduk” dedi.

GÖZ GÖRE GÖRE FELAKET

Tophisar Mahalle Muhtarı Hıfzı Çet, başta DSİ Karacabey 12. Şube Müdürü Çağatay Ünlü olmak üzere yetkilileri eleştiri yağmuruna tuttu. “Bu kadar da olmaz” diyen Muhtar Çet, göz göre göre bu felaketin Tophisarlılar\'a yaşatıldığını iddia etti. Yaklaşık 3 bin dönüm arazinin sular altında kaldığını belirten Hıfzı Çet, “2 yıldan bu yana başta DSİ olmak üzere, BİMER ve CİMER’e dilekçe yoluyla şikayetlerimi bildirdim. Bazen de DSİ yetkililerini telefonla arayarak sorunu anlattım. Nedense DSİ Şube Müdürü hiç Karacabey’de olmuyor. Hatta bazen arıyorum telefonlarımı açmıyor. Beni sürekli ‘araç-gereç yok, alet yok.’ vs diyerek oyalıyorlar. Hatta bana, ‘Bıktık senden’ bile dediler. Bu felaket bile bile lades oldu, göz göre göre geldi\" dedi. Muhtar Çet, şöyle devam etti: \"Peki şimdi ne olacak? Çiftçimizin zararı nasıl karşılanacak? Çünkü daha büyük bir sıkıntı da var; sular arazilerden Mart ayı sonuna kadar çekilmez. Sular çekildikten sonra bir de toprağın dinlenmesi, yani tava gelmesi gerekiyor, ki bu süre için de en az 2 ay lazım. Yani işin gerçeği bu arazilerde önümüzdeki sezon için ekim-dikim yapılması olanaksız. Peki bu insanlarımız ekmeden, üretmeden ne kazanacak, geçimini nasıl sağlayacak? Çifçimizin bu mağduriyeti nasıl giderilecek? Zamanında belki de bir grayderle çözülebilecek olan bu sorun, şimdi ne hale geldi. Köyümüzden 3 dere geçiyor ve sular Karadere’ye akıyor. Karadere’de de yoğunluk olduğunda işte böyle taşkın yaşanıyor. Bu işin tek çözümü ve olmazsa olmazı ise, Tophisar’a DSİ tarafından tahliye pompası kurulmasıdır.”

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