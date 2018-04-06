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Spor

Karacabey Birlikspor'un yeni teknik direktörü Cem Karaca oldu

Yasin KESKİN / KARACABEY,(Bursa), (DHA)  - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Karacabey Birlikspor'da, Ali Nail Durmuş ile yollar ayrılırken boşalan teknik direktörlük görevine Cem Karaca getirildi

06 Nisan 2018 17:29

Yasin KESKİN / KARACABEY,(Bursa), (DHA)  - TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup ekiplerinden Karacabey Birlikspor\'da, Ali Nail Durmuş ile yollar ayrılırken boşalan teknik direktörlük görevine Cem Karaca getirildi.
Karacabey Birlikspor Kulübü Başkanı Uğur Koçak yaptığı açıklamada, teknik direktör Ali Nail Durmuş ile anlaşarak yollarını ayırdıklarını ve sezon sonuna kadar Cem Karaca\'nın takımın başında olacağını söyledi. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileyen Koçak, \"Ali Nail hoca ile karşılıklı olarak konuşarak yollarımızı ayırdık. Kendisine teknik direktörlük hayatında başarılar diliyorum. Son kalan 5 maçımıza Cem Karaca ile çıkacağız. Hocamızla son kalan 5 maçımızı da kazanmak istiyoruz\" dedi.
Karacabey Birlikspor\'un yeni teknik direktörü Cem Karaca ise, kalan 5 maçı da kazanarak ligi en iyi şeklide tamamlamak istediklerini söyledi.
Cem Karaca\'nın yardımcılıklarını Ergün Işık ve Besim Koçal\'ın yapacağı bildirildi.

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