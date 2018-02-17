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Spor

Karacabey Birlikspor'dan Mehmetçik Vakfı'na anlamlı destek

Yasin KESKİN / KARACABEY,(BURSA), (DHA) - AFRİN başta olmak üzere ülkenin her yerinde vatan savunması yapan Türk Silahlı Kuvvetleri için anlamlı bir davranışa imza atan Karacabey Birlikspor, Osmaniyespor maçında bilet satışından elde ettiği geliri Mehmetç

17 Şubat 2018 14:28

Yasin KESKİN / KARACABEY,(BURSA), (DHA) - AFRİN başta olmak üzere ülkenin her yerinde vatan savunması yapan Türk Silahlı Kuvvetleri için anlamlı bir davranışa imza atan Karacabey Birlikspor, Osmaniyespor maçında bilet satışından elde ettiği geliri Mehmetçik Vakfı\'na bağışladı.
Karacabey Birlikspor Başkanı Uğur Koçak ile Karacabey Birlikspor Yöneticisi Adem Bektaş ve Crazy Taraftar Grubu Lideri Gökhan Arıkan, İş Bankası Karacabey Şube Müdürü Murat Gerdan’ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Uğur Koçak, \"Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekatı\'nı destekliyoruz. Bu konuda her türlü göreve hazır olduğumuzu belirtmek isteriz. Tüm Karacabeyliler, Türk askerinin yanındadır. Milli birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz müddetçe vatanımızı kimse bölemez. Osmaniyespor maçında bilet gelirinden elde ettiğimiz 9 bin 840 TL’yi Mehmetçik Vakfı\'na bugün yatırıyoruz. Ayrıca, Spor Toto’dan gelecek olan iddia geliri olan 55 bin TL\'yi de Mehmetçik Vakfı\'na bağışlayacağız. Bilet satışında olağanüstü gayret gösteren Adem Bektaş ve Gökhan Arıkan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum\" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

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