Karacabey Birlikspor'da teknik direktör Altunsoy’la yollar ayrıldı

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA) - ÜÇÜNCÜ Lig\'de bu sezon üst sıraları zorlamak isteyen ve önemli transferler yapan Karacabey Birlikspor\'da Namık Altunsoy ile yollar ayrıldı. Karacabey Birlikspor Başkanı Uğur Koçak, uyum sorunu yaşamalarından dolayı teknik direktör Namık Altunsoy\'la yolların ayrıldığını söyledi. Koçak, \"Namık hocayla bir uyum sorunu söz konusu oldu. Kendisiyle yollarımızı ayırdık. Yeni teknik adam arayışlarına da başladık. Bugün yarın yeni teknik direktörümüz belli olur\" dedi.

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