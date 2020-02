Karacabey Birlikspor'da kaçan puanların üzüntüsü yaşanıyor

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA) - KARACABEY Birlikspor\'da teknik direktör Ali Nail Durmuş, berabere kaldıkları Karaköprü Belediyespor maçına ilişkin \"Her rakip puan için saldırıyor. Oyunun genelinde korner pozisyonu dışında rakibimizin pozisyonu yok. Gelip gelemediğimiz için üzgünüz\" dedi.

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Karacabey Birlikspor’un teknik direktörü Ali Nail Durmuş, kendi evinde 1-1 berabere kaldıkları Karaköprü Belediyespor müsabakasından galip ayrılamadıkları için üzgün olduklarını söyledi. Durmuş, \"Bu grupta her maç zor. Her rakip puan için saldırıyor. Oyunun genelinde korner pozisyonu dışında rakibimizin pozisyonu yok. Kazandıkları kornerden de golü attılar. İlk yarıyı 1-0 önde bitirdik. İkinci yarının ilk on dakikası kötü oynadık. Bu dakikalarda da gol yedik. Golü attıktan sonra Karaköprü Belediyespor sürekli kapalı savunma yaparak, 1 puan için oynadı. Biz golü yedikten sonra sürekli rakip alandaydık. Fakat golü bulamadık. Galip gelemediğimiz için üzgünüz\" ifadelerini kullandı.

Kalan fikstüre bakıldığında Play-Off şanslarının sürdüğünü belirten Durmuş, \"Önümüzdeki maçlarımızı kazanmaya çalışacağız. Önümüzde altı maç ve kazanılabilecek 18 puan var. Play-Off oynamak için elimizden gelen tüm çabayı son dakikaya kadar göstereceğiz. İkinci yılımızda Play-Off için oynuyoruz. Bu geleceğe ışık tutmak adına çok önemli\" dedi.

