Karacabey Birlikspor-Yeşil Bursa: 0-1

Yasin KESKİN/KARACABEY(Bursa), (DHA)

STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Mehmet Ali Özer (x), Selim Konukçu (x), Berkay Daban (x)

KARACABEY BİRLİKSPOR: Okan (xx) (Dk.18 Mehmet Mert x)- İmam (xxx), Yasin (xxx) (Dk.67 Barış x), Sedat (xx), Batuhan (xx), İlyas (xxx), Bünyamin (x), Ozan (xx), Ali Serin (xx), Fatih (xx), Emirhan (xx) (Dk.61 Uğur x)

YEŞİL BURSA AŞ: Ömürcan (x)- Ekrem (x), Mehmet (x), Bekir Ozan Has (x), Berat Jonathan (x), Samet (x) (Dk.77 Mustafa Emre x), Fatih (xx) (Dk.90 Metehan), İsmail Can (xx) (Dk.88 Ozan Karabacak), Kadir (x), Yücel (x), Ömer (x)

GOLLER: Dk.45 Fatih Çakır (Yeşil Bursa),

SARI KARTLAR: Ozan Solak (Karacabey Birlikspor), Ömer Gür, Samet Taş, Yücel Yıldırım, Ömürcan Çavuşoğlu (Yeşil Bursa)



Ziraat Türkiye Kupası 2. tur karşılaşmasında Karacabey Birlikspor, sahasında Yeşil Bursa AŞ’ye 1-0 mağlup oldu ve elendi.



MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Yeşil Bursa atağında Fatih Çakır’ın sert vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

18. dakikada Karacabey Birlikspor’un kalecisi Okan Karabulu sakatlanarak yerini Mehmet Mert Pala’ya bıraktı.

32. dakikada Karacabey Birlikspor atağında Bünyamin Kasal’ın vuruşunda kaleci Ömürcan topu iki hamlede son anda tutabildi.

38. dakikada Karacabey Birlikspor’un Ali Serin’le kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topla buluşan Bünyamin Kasal’ın kafa vuruşunda kaleci topu zorlukla ceza sahasına çeldi. Batuhan’ın vuruşu kalecide kaldı.

45. dakikada Yeşil Bursa’nın atağında ceza sahasında topla buluşan Fatih Çakır, sert ve düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi.0-1

73. dakikada Yeşil Bursa’da topla ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Berat’ın vuruşunda top kaleci Mehmet Mert’te kaldı.

82. dakikada Yeşil Bursa atağında Fatih’in vuruşunda kaleci Mehmet Mert topu kornere çeldi.

85.dakikada ceza sahasında bomboş pozisyonda topla buluşan Batuhan Er’ın vuruşu auta çıktı.

89. dakikada Ali Serin’in kullandığı serbest vuruşla topla buluşan Sedat’ın vuruşunda top direkten döndü.

90. dakikada Karacabey Birlikspor kalecisi Mehmet Mert’in orta sahadan vuruşunda top üst direğe çarparak auta çıktı.

Karşılaşmayı Yeşil Bursa, Karacabey Birlikspor önünde 1-0 kazandı.

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