Karacabey Birlikspor, Uğur Erdoğan'ı kadrosuna kattı

Yasin KESKİN/KARACABEY,(BURSA),(DHA)- TFF 3\'üncü Lig takımlarından Karacabey Birlikspor, Menemen Belediyespor\'da forma giyen kanat oyuncusu Uğur Erdoğan’ı sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

TFF 3\'üncü Lig\'de mücadele eden Karacabey Birlikspor kadrosunu Uğur Erdoğan ile güçlendirdi. İmza törenine, Karacabey Birlikspor Onursal Başkanı Ali Özkan ile yöneticiler katıldı. Onursal Başkan Ali Özkan, hedeflerinin Play-Off olduğunu söyledi. Özkan, “Her iki taraf için de hayırlı olsun. Bu yıl iddialı bir takım kurduk. Yeni transferlerimizle hedefimiz Play-Off. Bizim başarılarımızın kalıcı olması için altyapıya ve tesisleşmeye önem veriyoruz” dedi. Uğur Erdoğan ise, \"Çok büyük bir camiaya geldim. Sezon sonunda bu takımı 2\'nci Lig\'e çıkarmış olacağız. Bu doğrultu da bu takıma geldim\" ifadelerini kullandı.

İstanbulspor alt yapısından yetişen 31 yaşındaki Uğur Erdoğan, Orduspor, G.Antep Bld.Spor, Siirtspor, Kartalspor, Ünyespor, Denizlispor, Sarıyer, Körfez Futbol Kulübü, Yeni Malatyaspor, Kocaeli Birlikspor, Fethiyespor, Kahramanmaraşspor ve Menemen Belediyespor takımlarının formasını giydi.

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