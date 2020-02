Karacabey Birlikspor Teknik Direktörü Durmuş: "Kazanan takım biz olacağız"

Yasin KESKİN / KARACABEY - BURSA,(DHA)

Karacabey Birlikspor Teknik Direktörü Ali Nail Durmuş, \"Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam etsinler. İnanıyorum ki kazanan takım biz olacağız\" dedi.

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Karacabey Birlikspor, yarın kendi evinde saat 13.30\'da oynayacağı Osmaniyespor müsabakasından galip gelerek hedefi olan Play-Off\'ta yer almayı istiyor. Kızılcabölükspor\'u yenerek moral bulduklarını belirten Ali Nail Durmuş, \"Yukarı çıkışı devam ettirmek açısından Osmaniyespor maçı çok önemli. Kızılcabölükspor maçından sonra Osmaniyespor maçını da kazanmamız halinde hedefimize biraz daha yaklaşmış olacağız. Kolay maç değil, her maç zor. Kazanmak için elimizden gelen bütün mücadeleyi vereceğiz. Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam etsinler. İnanıyorum ki kazanan takım biz olacağız\" ifadelerini kullandı.

\"BİZ SERTLİĞE HAZIRIZ\"

Kazandıkları sürece hedefe yaklaşacaklarını söyleyen Ali Nail Durmuş, \"Her hafta yarış biraz daha sertleşiyor. İkinci yarı her zaman 3\'üncü Lig\'de sert geçer. Biz bu sertliğe hazırız. Bizim oyun felsefemiz çok net. Top rakipteyken topun arkasına geçen bir takımız. Topa sahip olduğumuz zamanda çok pozisyon üretmeye çalışan takım anlayışıyla oynuyoruz. Osmaniyespor maçında da taraftarımıza güzel bir maç seyrettirerek galip gelmek istiyoruz\" açıklamasını yaptı.

