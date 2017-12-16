Karacabey Birlikspor, teknik direktör Çokkeser ile yollarını ayrıldı

Yasin KESKİN / KARACABEY,(BURSA),(DHA) - SPOR Toto 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup’ta mücadele Karacabey Birlikspor\'da Fethi Çokkeser ile yollar ayrıldı.

TFF 3\'üncü Lig ekiplerinden Karacabey Birlikspor\'da Başkan Uğur Koçak, takım içinde huzursuzluk oluştuğu için teknik direktör Fethi Çokkeser ile yolların ayrıldığını söyledi.

Koçak, \"Takımın içinde huzursuzluk oluştuğu için Fethi hocayla yollarımızı ayırma kararı aldık. Hocamızla karşılıklı anlaştık. Bundan sonraki hayatında başarılar dileriz. Devre arasında hoca arayışına başlayacağız\" dedi.

Buna göre Karacabey Birlikspor\'da, TFF 3\'üncü Lig\'in 17\'nci haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Çorum Belediyespor karşılaşmasında takımın başıdna yardımcı teknik direktör Ergün Işık yer alacak.

Karacabey Birlikspor\'un başında bu sezon ligde 7 maça çıkan Fethi Çokkeser, bu süreçte 2 galibiyet ve 5 beraberlik ile sahadan ayrıldı.

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