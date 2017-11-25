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Spor

Karacabey Birlikspor-Tarsus İdman Yurdu: 1-1

Yasin KESKİN/KARACABEY,(BURSA),(DHA) STAT: M

25 Kasım 2017 19:27

Yasin KESKİN/KARACABEY,(BURSA),(DHA)
STAT: M. Fehmi Gerçeker
HAKEMLER: Volkan Şeker (xx), Aydın Şengül (xx), Emrah Uluçay (xx)
KARACABEY BİRLİKSPOR: Mert (xx)- İmam (xx), Yasin (xx) (Dk.73 Çağrı x), Sedat (x), Emre (xx) (Dk.71 Oğuzhan x), Batuhan (xx), İlyas (xx), Bünyamin (xx) (Dk.78 Emirhan x), Samet (xx), İlyas (xx), Yusuf (xx)
TARSUS İDMAN YURDU: Barış (xx)- Serkan (xx), Yasin (xx), Samet (x) (Dk.90 Kubilay x), Ferhat (xx), Ergun (xx), Muhammed Ali (xx), Sefa (xx), Alper (xx) (Dk.81 Ali Sinan x), Onur (xx), İbrahim (xx)
GOLLER: Dk.88 Batuhan (Penaltı) (Karacabey Birlikspor), Dk.78 Ergun (Tarsus İdman Yurdu)
SARI KARTLAR: Sedat, Batuhan, İmam, Emirhan (Karacabey Birlikspor), Sefa, Ergun, Muhammed Ali, Sercan, Ferhat (Tarsus İdman Yurdu)
TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta Karacabey Birlikspor, sahasında Tarsus İdman Yurdu ile 1-1 berabere kaldı.
16\'ncı dakikada Tarsus İdmanyurdu atağında Samet’in ortasıyla ceza sahasında topla buluşan Ergun’un vuruşunda kaleci Mert topa müdahale ederek mutlak gol pozisyonunu engelledi.
23\'üncü dakikada Ergun’un vuruşunda top kaleci Mert’te kaldı.
32\'nci dakikada Alper’in ortasında Ferhat’ın kafayla vuruşunda top az farkla auta çıktı.
34\'üncü dakikada Tarsus’ta Yasin’in ceza sahası dışından vuruşunda top kale direğine çarparak ceza sahasına döndü.
41\'inci dakikada Karacabey Birlikspor’da ceza sahasında bomboş pozisyonda topla buluşan Sedat topu kale yerine taca attı.
45\'inci dakikada Tarsus atağında Ergun boş kaldığı pozisyonda topu auta attı.
75\'inci dakikada Sefa’nın ortasında topla buluşan Ferhat’ın kafa vuruşu sonuncunda top auta gitti.
78\'inci dakikada Tarsus atağında ceza sahasında oluşan karambolde topla buluşan Ergun topu filelere gönderdi: 0-1.
80\'inci dakikada Ergun’un vuruşunda top direğe çarparak ceza sahasına döndü.
87\'nci dakikada Batuhan’ın Serkan tarafından ceza sahasında düşürülmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi.
88\'inci dakikada penaltı atışını kullanan Batuhan topu filelere gönderdi: 1-1.
Karşılaşma sonucunda, Karacabey Birlikspor ile Tarsus İdman Yurdu 1-1 berabere kaldı.

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