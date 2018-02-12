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Spor

Karacabey Birlikspor maç gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacak

Yasin KESKİN / KARACABEY,(BURSA), (DHA) - KARACABEY Birlikspor, ligde oynayacakları Osmaniyespor maçının gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacak

12 Şubat 2018 18:32

Yasin KESKİN / KARACABEY,(BURSA), (DHA) - KARACABEY Birlikspor, ligde oynayacakları Osmaniyespor maçının gelirini Mehmetçik Vakfı\'na bağışlayacak. Başkan Uğur Koçak, \"Taraftarlarımızın bu maçta stadı doldurmalarını istiyoruz. Hem bize destek olacaklar hem de Mehmetçiğimize destek olacaklar” dedi.
TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Karacabey Birlikspor, 14 Şubat Çarşamba günü Osmaniyespor ile evinde oynayacağı maçın gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacak. Karacabey Birlikspor Kulüp Başkanı Uğur Koçak, yönetim kurulu olarak aldıkları karar neticesinde çarşamba günü saat 13.30’da Mustafa Fehmi Gerçeker Stadyumu’nda Osmaniyespor ile oynanacakları maçın gelirinin Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı’na bağışlanmasına karar verdiklerini belirterek, iyi bir bağış olması için bütün sporseverleri maça davet etti.
Karacabey Birlikspor Başkanı Uğur Koçak ve yöneticiler, Karacabey Belediye Başkanı ve Karacabey Birlikspor Onursal Başkanı Ali Özkan’ı ziyaret ederek almış oldukları kararı iletti. Ziyarette konuşan Başkan Uğur Koçak, “Taraftarlarımızın bu maçta stadı doldurmalarını istiyoruz. Hem bize destek olacaklar hem de Mehmetçiğimize destek olacaklar” şeklinde konuştu.
Karacabey Belediye Başkanı ve Karacabey Birlikspor Onursal Başkanı Ali Özkan ise almış oldukları karar için kulüp yöneticilerine teşekkür etti. Özkan, “Güzel bir haberin müjdesini Karacabey Birlikspor Başkanı Uğur Koçak ve yöneticilerden almış bulunuyorum. Bütün hemşerilerimizi hem Karacabey Birlikspor’a destek hem de Mehmetçiğe yapılan bu anlamlı jeste destek olmak noktasında Çarşamba günü oynanacak maça davet ediyorum. Bu güzel hareketten ötürü Kulüp Başkanımız Uğur Koçak’a ve kulüp yöneticilerine teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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