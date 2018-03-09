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Spor

Karacabey Birlikspor lidere bileniyor

Yasin KESKİN/KARACABEY,(BURSA),(DHA) KARACABEY Birlikspor'da teknik direktör Ali Nail Durmuş, lider ile karşılaşacaklarını belirterek, "Rakibimiz güçlü

09 Mart 2018 17:35

Yasin KESKİN/KARACABEY,(BURSA),(DHA)

KARACABEY Birlikspor\'da teknik direktör Ali Nail Durmuş, lider ile karşılaşacaklarını belirterek, \"Rakibimiz güçlü.Biz sahamızda gerekli çabayı göstererek galip gelmek istiyoruz. Uşakspor maçını çıkış maçı olarak görüyoruz\" dedi.
TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Karacabey Birlikspor, kendi evinde lider Utaş Uşakspor’u ağırlayacak. 6 maçtır yenilmeyen ve grubun lideri olan bir takımla karşılaşacaklarını belirten Karacabey Birlikspor Teknik Direktörü Ali Nail Durmuş, “Grubun lideri Utaş Uşakspor ile sahamızda karşılaşıyoruz. Rakibimiz güçlü.Biz sahamızda gerekli çabayı göstererek galip gelmek istiyoruz. Uşakspor maçını çıkış maçı olarak görüyoruz. Zihinsel ve fiziksel olarak bu maça hazırlandık. Kazanmak adına her şeyimizi ortaya koyacağız. Bu maçta sarı kart cezalısı İmam Almas ve Yusuf Efil’in yanı sıra sakatlığı bulunan Ali Serin kadroda yer almayacak. Onların yerine oynayacak arkadaşlarımız da görevlerini layıkıyla yapacaklar” ifadelerini kullandı.
3 haftadır puan alamadıklarını ve artık galip gelerek seri yakalamak istediklerini belirten Durmuş, ”Play-off’un 7 puan gerisindeyiz. Biz bu hafta Uşakspor maçını kazanmalıyız. Çünkü rakiplerimiz de bu hafta birbirleriyle oynuyor. Bu maçı kazanırsak tekrar yarışın içine dahil olacağız.Play-off yolunda yara aldık. Fakat iddiamız devam ediyor. Taraftarımız bizim için çok önemli. Maçın başından sonuna kadar bizi desteklesinler. Taraftarların desteğine futbolcularımızın ihtiyacı var” diye konuştu.

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