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Spor

Karacabey Birlikspor, İlyas Akan'ı renklerine bağladı

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa),(DHA)- SPOR Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup takımlarından Karacabey Birlikspor, Niğde Belediyespor’da forma giyen sağ bek İlyas Akan’ı 2 yıllığına renklerine bağladı

31 Ağustos 2017 18:52

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa),(DHA)- SPOR Toto 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup takımlarından Karacabey Birlikspor, Niğde Belediyespor’da forma giyen sağ bek İlyas Akan’ı 2 yıllığına renklerine bağladı.
Karacabey Birlikspor Başkanı Uğur Koçak, “Bugün eksik olarak gördüğümüz sağ bek mevkiine Niğde Belediyespor’dan İlyas Akan’ı transfer ettik. Her iki taraf için de hayırlı olsun” dedi.
Kasımpaşa alt yapısından yetişen 26 yaşındaki İlyas Akan, İstanbulspor, Hatayspor ve Niğde Belediyespor takımlarının formasını giydi.

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