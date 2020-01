Karacabey Birlikspor ikinci yarıya iddialı giriyor

Yasin KESKİN/KARACABEY,(BURSA),(DHA)



KARACABEY Birlikspor\'da camia bir araya gelirken, Başkan Uğur Koçak \"Biz birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece başarı kendiliğinden gelecektir\" dedi.

Teknik direktör Ali Nail Durmuş ise, \"Sahada her zaman savaşan takım olacağız\" ifadelerini kullandı.

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Karacabey Birlikspor, yarın deplasmanda oynayacağı Elaziz Belediyespor maçı öncesi düzenlenen yemekte bir araya geldi. Karacabey Birlikspor Başkanı Uğur Koçak ve yöneticilerin de hazır bulunduğu yemeğe, teknik ve idari kadro ile futbolcular katıldı.

Yemekte konuşan Karacabey Birlikspor Başkanı Uğur Koçak, sezon sonunda en kötü play-off oynamayı düşündüklerini söyledi. Koçak yaptığı açıklamada, \"2017-2018 yılının ikinci dönemi kulübümüze ve bütün takımlara hayırlı uğurlu olsun. Bize de başarı getirsin. Sakatlıklar olmadan, kazasız ve belasız bir şekilde sezonu tamamlamak istiyoruz. Bizde \'ben\' yoktur. Biz birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece başarı kendiliğinden gelecektir. Bizde formayı her zaman hak eden giyer. Takımımız, 4 yıl önce Karacabey Belediye Başkanımız Ali Özkan’ın önderliğinde kuruldu. Şu an geldiğimiz noktada olmamızda Başkanımız Ali Özkan’ın emeği çok. Kendisinin gençlere ve spora verdiği önem sosyal tesislerimizi ve antrenman sahalarımızı yapmasından belli. Kendisine yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar bize destek veren yöneticilerimize, iş adamlarımıza, taraftarlarımıza ve basın mensuplarını da teşekkür ediyorum” dedi.

Karacabey’e geldiğinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Karacabey Birlikspor Teknik Direktörü Ali Nail Durmuş ise, Karacabey’de yeni yapılan tesislerden de çok etkilendiğini söyledi.

Durmuş, \"Sahada her zaman savaşan takım olacağız. Pazar günü oynayacağımız Elaziz Belediyespor maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Takımımızdaki arkadaşlık ve uyum çok iyi” ifadelerini kullandı.

Futbolcular adına konuşan Karacabey Birlikspor Kaptanı İmam Almas da, “İkinci yarıda takıma yeni gelen arkadaşlarımızla beraber amacımız play-off oynamak. Takımda iyi bir arkadaşlığımız var. İkinci yarıya iyi başlayarak mutlu sona ulaşmak istiyoruz. Karacabey Birlikspor’u bir üst lige çıkarmak için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

