Yasin KESKİN/KARACABEY,(BURSA),(DHA)

Karacabey Birlikspor’un yeni teknik direktörü Ali Nail Durmuş, Karacabey Belediye Başkanı ve Karacabey Birlikspor Onursal Başkanı Ali Özkan’ı ziyaret etti.

TFF 3\'üncü Lig ekiplerinden Karacabey Birlikspor, ikinci yarı için kenetlendi. Bursa temsilcisinde teknik direktörlük koltuğuna geçen Ali Nail Durmuş, Karacabey Belediye Başkanı ve Karacabey Birlikspor Onursal Başkanı Ali Özkan’ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan başkan Ali Özkan, hedeflerinin play-off olduğunu söyledi. Özkan, “Teknik direktör olarak Bursaspor’un efsane futbolcusu Ali Nail Durmuş hocamız ile anlaştığımız için mutluyuz. İlk yarıya bakarak eksik bölgelere hocamızın nezaretinde yaptığımız ve yapacağımız takviyelerle play-off oynamayı istiyoruz. İlk yarıdan daha iyi performans sergileyerek, taraftarımızın yüzünü güldürmeyi hedefliyoruz” dedi.

ALİ NAİL DURMUŞ: \"BURAYA GELDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM\"

14 sene sonra tekrar Bursa’ya geldiğini belirten Karacabey Birlikspor teknik direktörü Ali Nail Durmuş, seneler sonra kendi evine geldiği için mutlu olduğunu ifade etti. Durmuş, “Karacabey Birlikspor’un şuan yapılan tesisleri beni çok etkiledi. Türkiye’de birçok kulüpte olmayan ve sadece üst düzey takımlarda yer alan tesislerin burada yapılması ilçe sporu adına çok sevindirici. Belediye başkanımızın spora verdiği desteğin Karacabey için bir şans olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bende bu şans içerisinde, 14 yıl sonra geldiğim Bursa’da el birliğiyle başarılı olmayı istiyorum. Buraya geldiğim için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

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