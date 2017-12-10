Karacabey Birlikspor - Payasspor: 1-1

Yasin KESKİN / KARACABEY, (BURSA), (DHA)
STAT: M. Fehmi Gerçeker
HAKEMLER: Fevzi Erdem Akbaş (xx), Vedat Demir(xx), Emrah Akkaya (xx)
KARACABEY BİRLİKSPOR: Mert (x), Ömer Faruk (x), İmam (xx), Yasin (x), Sedat (x)(Dk. 81 Samet x), Emre (xx), Çağrı (x) (Dk. 56 Ali Serin x), Batuhan (xx), İlyas Yılmazer (x), İlyas Akan (x), Emirhan (x) (Dk. 72 Oğuzhan x)
PAYASSPOR: Ahmet (x), Cuma Ali (x), Koray (xx) (Dk. 87 Göktuğ x), Baran (x) (Dk. 79 Deniz x), Abdulsamet (x), Murat (xx), İhsan (x), Aykut (x), Tevfik (x), Ömer (x) (Dk. 61 Gökhan x), Necmi (xx)
GOLLER: Dk. 86 Batuhan (Karacabey Birlikspor) - Dk. 70 Koray (Payasspor)
SARI KARTLAR: Sedat, Çağrı, Yasin (Karacabey Birlikspor) - Baran, Aykut (Payasspor)
TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta Karacabey Birlikspor, sahasında Payasspor ile 1-1 berabere kaldı.
49\'uncu dakikada Payasspor atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Baran topu dışarı attı.
60\'ıncı dakikada Ali Serin’in kullandığı serbest vuruşta top kaleci Ahmet’te kaldı.
69\'uncu dakikada Ali Serin’in vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
70\'inci dakikada Payasspor atağında ceza sahasında oluşan karambolde topla buluşan Koray topu filelere gönderdi: 0-1.
75\'inci dakikada Karacabey Birlikspor’un Ali Serin’le kullandığı korner vuruşunda topla buluşan Sedat’ın kafa vuruşunda top direğe çarparak auta çıktı.
85\'inci dakikada Batuhan’ın Aykut tarafında n ceza sahasında düşürülmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi.
86\'ncı dakikada penaltı atışını kullanana Batuhan topu filelere gönderdi: 1-1
88\'inci dakikada Emre’nin vuruşunda top az farkla auta çıktı.
Karşılaşma sonucunda,Karacabey Birlikspor ile Payasspor 1-1 berabere kaldı.
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