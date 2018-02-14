Karacabey Birlikspor - Osmaniyespor: 4-0

Yasin KESKİN / KARACABEY,(BURSA), (DHA)

STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Hakan Ergin (xx), Hamdi Tontu (xx), Caner Kurt (xx)

KARACABEY BİRLİKSPOR: Mehmet Mert (xxx)- Ömer Faruk (xxx), Samet (xxx), İmam (xxx),Çağrı (xxx) (Dk.63 Zafer x), Aziz (xxx), İlyas (xxx), Bünyamin (xxx), Ali Serin (xxx) (Dk.77 Yusuf x), Uğur (xxx) (Dk.83 Oğuzhan x), Emirhan (xxx)

OSMANİYESPOR: Ahmet (x)- Hüseyin (xx), Kadir (x), Sergen (xx), Oğuz (x) (Dk.79 Rıdvan x), Süleyman (x) (Dk.65 Semih x), İlyas (x), Soner (x) (Dk.88 Selim x), Bilal (x), Selçuk (x), Koray (x)

SARI KARTLAR: Samet (Karacabey Birlikspor), Oğuz, Kadir, Bilal (Osmaniyespor)

GOLLER: Dk. 48 ve Dk. 79 Uğur Erdoğan, Dk.70 Emirhan, Dk.90 Oğuzhan(Karacabey Birlikspor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Karacabey Birlikspor, sahasında Osmaniyespor’u 4-0 mağlup etti.

Karşılaşmayı Karacabey Birlikspor 48’inci ve 79’uncu dakikada Uğur Erdoğan’ın, 70’inci dakikada Emirhan’ın ve 90’ıncı dakikada Oğuzhan’ın ayağından buluğu gollerle 4-0 kazandı. Maç sonunda taraftarına koşan Karacabey Birliksporlu futbolcular renkli görüntüler sergilediler.

MAÇTAN DAKİKALAR

16’ncı dakikada Emirhan’ın ortasında ceza sahasında boş pozisyonda topla buluşan Aziz topu kale yerine auta attı.

33’üncü dakikada Emirhan orta sahasının solundan aldığı topla ceza sahasına girdi. Emirhan, ceza sahasında ayağından topu biraz fazla açınca top kaleci Ahmet’te kaldı.

46’ncı dakikada Selçuk’un ortasında Süleyman’ın vuruşu sonucu top kaleci Mehmet Mert’te kaldı.

48’nci dakikada İlyas’ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topla buluşan Uğur topu kafayla filelere gönderdi: 1-0

60’ncı dakikada Selçuk’un kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topla buluşan Koray’ın vuruşunda top kaleci Mehmet Mert’te kaldı.

70’nci dakikada kaleci Ahmet’in kaleden açıldığını gören Emirhan’ın ceza sahası dışından vuruşunda top ağlara gitti: 2-0

73’üncü dakikada Soner’in ortasında Kadir’in kafa vuruşu sonucunda top kaleci Mehmet Mert’te kaldı.

79’uncu dakikada Karacabey Birlikspor’un kazandığı serbest vuruşu kullanan Uğur Erdoğan topu filelere gönderdi: 3-0

90’ıncı dakikada rakip ceza sahasında topla buluşan Oğuzhan kaleci Ahmet’i çalımlayarak topu boş ağlara gönderdi: 4-0

Karşılaşma sonucunda, Karacabey Birlikspor Osmaniyespor ‘u 4-0 mağlup etti.

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