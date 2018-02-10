Karacabey Birlikspor - Kızılcabölükspor: 2-1

Yasin KESKİN/KARACABEY,(BURSA),(DHA)

STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Harun Toplar (xx), Ömer Karakaya (xx), Servet Bozkurt (xx)

KARACABEY BİRLİKSPOR: Mehmet Mert (xx), - Ömer Faruk (xx), Samet (xx), İmam (xx),Çağrı (xx), Aziz (xx), İlyas (xx), Bünyamin (xx), Ali Serin (xx) (Dk.77 Yusuf x), Uğur (xx) (Dk.63 Zafer x), Emirhan (xx) (Dk. 89 Oğuzhan x)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Cihan (x), - Kaan (xx), Mustafa Altun (x), Ramazan (xx), Melih (x) (Dk.69 Mustafa Ethem x), Tayfun Sabri (x), Alper Kadir (x), Tayfun (x), Samet (x) (Dk.45 Ali x), Burak (x) (Dk.79 Anıl x), İlyas (x)

SARI KARTLAR: Ömer Faruk, Uğur (Karacabey Birlikspor), Taygun (Kızılcabölükspor)

GOLLER: Dk.13 Ali Serin, Dk.26 Aziz (Karacabey Birlikspor), Dk.5 Melih (Kızılcabölükspor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Karacabey Birlikspor, sahasında Kızılcabölükspor’u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmayı Ali Serin ve Aziz’in ayağından buluğu gollerle kazanan Karacabey Birlikspor, 7 hafta sonra galibiyet sevinci yaşadı. Maç sonunda taraftarına koşan Karacabey Birlikspor’lu futbolcular renkli görüntüler sergilediler.

5\'inci dakikada Kızılcabölükspor’un kullandığı korner vuruşunda ceza sahasında topla buluşan Melih’in vuruşunda top filelere gitti: 0-1

13\'üncü dakikada kaleci Cihan’ın topa müdahale etmek için kaleyi terk etmesi sonucu ceza sahası dışında topla buluşan Ali Serin sert ve düzgün bir vuruşla topu boş ağlara gönderdi: 1-1

26\'ncı dakikada Kızılcabölükspor’da Ramazan ve kaleci Cihan’ın anlaşmazlığı sonucu topla buluşan Aziz topu sürükleyerek boş ağlara gönderdi: 2-1

50\'nci dakikada Mustafa Altun’un serbest vuruşunda top kaleci Mehmet Mert’te kaldı.

90\'ıncu dakikada Zafer’in vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

Karşılaşma baişka gol olmadı ve Karacabey Birlikspor, Kızılcabölükspor\'u 2-1 mağlup etti.

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