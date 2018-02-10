T24 LogoT24 Logo
Spor

Karacabey Birlikspor - Kızılcabölükspor: 2-1

Yasin KESKİN/KARACABEY,(BURSA),(DHA) STAT: M

10 Şubat 2018 19:50

Yasin KESKİN/KARACABEY,(BURSA),(DHA)

STAT: M. Fehmi Gerçeker
HAKEMLER: Harun Toplar (xx), Ömer Karakaya (xx), Servet Bozkurt (xx)
KARACABEY BİRLİKSPOR: Mehmet Mert (xx), -  Ömer Faruk (xx), Samet (xx), İmam (xx),Çağrı (xx), Aziz (xx), İlyas (xx), Bünyamin (xx), Ali Serin (xx) (Dk.77 Yusuf x), Uğur (xx) (Dk.63 Zafer x), Emirhan (xx) (Dk. 89 Oğuzhan x)
KIZILCABÖLÜKSPOR: Cihan (x), - Kaan (xx), Mustafa Altun (x), Ramazan (xx), Melih (x) (Dk.69 Mustafa Ethem x), Tayfun Sabri (x), Alper Kadir (x), Tayfun (x), Samet (x) (Dk.45 Ali x), Burak (x) (Dk.79 Anıl x), İlyas (x)
SARI KARTLAR: Ömer Faruk, Uğur (Karacabey Birlikspor), Taygun (Kızılcabölükspor)
GOLLER: Dk.13 Ali Serin, Dk.26 Aziz (Karacabey Birlikspor), Dk.5 Melih (Kızılcabölükspor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Karacabey Birlikspor, sahasında Kızılcabölükspor’u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmayı Ali Serin ve Aziz’in ayağından buluğu gollerle kazanan Karacabey Birlikspor, 7 hafta sonra galibiyet sevinci yaşadı. Maç sonunda taraftarına koşan Karacabey Birlikspor’lu futbolcular renkli görüntüler sergilediler.

5\'inci dakikada Kızılcabölükspor’un kullandığı korner vuruşunda ceza sahasında topla buluşan Melih’in vuruşunda top filelere gitti: 0-1
13\'üncü dakikada kaleci Cihan’ın topa müdahale etmek için kaleyi terk etmesi sonucu ceza sahası dışında topla buluşan Ali Serin sert ve düzgün bir vuruşla topu boş ağlara gönderdi: 1-1
26\'ncı dakikada Kızılcabölükspor’da Ramazan ve kaleci Cihan’ın anlaşmazlığı sonucu topla buluşan Aziz topu sürükleyerek boş ağlara gönderdi: 2-1
50\'nci dakikada Mustafa Altun’un serbest vuruşunda top kaleci Mehmet Mert’te kaldı.
90\'ıncu dakikada Zafer’in vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
Karşılaşma baişka gol olmadı ve Karacabey Birlikspor, Kızılcabölükspor\'u 2-1 mağlup etti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yasin KESKİNKARACABEYBURSADHA STATFehmi Gerçeker HAKEMLER Harun ToplarKarakayaServet BozkurtBİRLİKSPOR Mehmet MertFarukSametAzizBünyaminAli SerinDkYusufUğurZaferEmirhanOğuzhanCihanKaanMustafa AltunRamazan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24