Karacabey Birlikspor - Baysal İnşaat Düzyurtspor: 0-3

Yasin KESKİN / KARACABEY (BURSA), (DHA) – TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta oynanan 3\'üncü hafta maçında Karacabey Birlikspor, M. Fehmi Geçeker Stadı\'nda ağırladığı Baysal İnşaat Düzyurtspor\'a 3-0 mağlup oldu. Böylelikle Karacabey Birlikspor 3 puanda kalırken, konuk ekip Düzyurtspor ise puanını 5\'e yükseltti.

STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Tayfun Sarı (x), Bekir Yücel(x), Serhat Sağır(x)

KARACABEY BİRLİKSPOR: Ali (xx), İmam (xxx), Yasin (xxx) (Dk.45 Yusuf x), Sedat (xx), Emre (xx) (Dk.61 Barış x), Batuhan (xxx), Bünyamin (x), Ozan (xx) (Dk.53 İlyas x), Ali Serin (xx), Fatih (xx), Reha (xx)

BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR: Ogün (xx), Miraç (xx), Erdinç (xxx), Taşkın (xx), Mustafa (xx) (Dk.85 Mahmut Emin x), Nurullah (xx) (Dk.87 Raif ), Hakan (xx) (Dk.66 Sami Emirhan x), Murat (xx), Emre (xx), Taha (xx), Ali Kemal (xx)

GOLLER: Dk.48 Hakan, Dk.81 Nurullah, Dk.90 Taha (Baysal İnşaat Düzyurtspor)

SARI KARTLAR: İmam Almas, Fatih Gültekin (Karacabey Birlikspor), Nurullah Dağaşan, Emre Akgün (Baysal İnşaat Düzyurtspor)

1. dakikada Karacabey Birlikspor\'dan Ali Serin’in ortasında Reha’nın vuruşunda top az farkla auta çıktı.

10. dakikada Karacabey Birlikspor’un atağında Emre Akdağ kaleciyi çalımlayarak topu filelere gönderdi. Ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

17. dakikada Karacabey Birlikspor atağında kullandığı korner vuruşunda ceza sahasında topla buluşan İmam topu bomboş kale yerine kafayla auta attı.

35. dakikada Karacabey Birlikspor\'dan Emre’nin vuruşunda topu kaleci Ogün son anda ceza sahasına çeldi.

47.dakikada Düzyurtspor\'dan Nurullah’ın ortasında topla buluşan Miraç’ın vuruşu kaleci Ali’de kaldı.

48. dakikada Düzyurtspor atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Hakan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1

57.dakikada Karacabey Birlikspor\'dan Reha’nın şutunda top ağlarla buluşurken, hakem gölü ofsayt nedeniyle iptal etti.

60. dakikada Düzyurtspor\'dan Mustafa’nın vuruşunda kaleci Ali topu kornere çeldi.

61. dakikada Karacabey Birlikspor atağında Emre’nin vuruşunda kaleciden dönen topla buluşan Reha topu bomboş pozisyonda auta attı.

72.dakikada Düzyurtspor atağında Ali Kemal’in vuruşunu kaleci Ali kornere çeldi.

81.dakikada Düzyurtspor’dan Nurullah kaleci Ali’yi çalımlayarak topu filelerle buluşturdu: 0-2

90. dakikada Düzyurtspor atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Taha topu kalecinin sağından ağlara gönderdi: 0-3

Karşılaşma, Baysal İnşaat Düzyurtspor\'un 3-0\'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

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