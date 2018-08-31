Karacabey Belediyespor moral buldu

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA)

Karacabey Belediye Başkanı ve Karacabey Belediyespor Onursal Başkanı Ali Özkan, Karacabey Belediyespor futbolcularına moral ziyaretinde bulunarak baklava ikram etti.

TFF 3\'üncü Lig\'de mücadele veren Karacabey Belediyespor\'da, Karacabey Belediye Başkanı ve Karacabey Belediyespor Onursal Başkanı Ali Özkan futbolcuları ziyaret etti. Pazar günü oynayacağı Ankara Adliyespor maçı öncesi futbolcuları ziyaret eden Başkan Özkan, futbolculara başarılı bir sezon geçirmelerini temenni etti.

Ziyarette konuşan Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’a baklava jesti için teşekkür etti. Başkan Koçak, “2018-2019 futbol sezonu tüm futbol camiasına ve Karacabey Belediyesporumuza hayır olmasını temenni ediyorum. Bu sezon çok iyi bir takım kurduk. Hedefimiz şampiyonluk. Hedefimize doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz. Taraftarlarımızı, bize destek vermeye davet ediyorum. Bu takıma inanasınlar ve güvensinler” şeklinde konuştu.

Hep beraber el ele vererek Karacabey’de sporda büyük devrim yaptıklarını belirten Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “2014 yılında 2’nci Amatör Kümede aldığımız takımı 3’üncü Lig’de mücadele eder hale getirdik. Bursamızı 3’üncü Lig’de temsil eden tek takım Karacabey Belediyespor takımı. Teknik heyet ve futbolcu kardeşlerimizle beraber çok güçlü bir kadro oluşturuldu. Hedefimiz bir üst ligde mücadele eder duruma gelmek. Karacabeyli futbolseverlere güzel müsabakalar izlettirmeyi istiyoruz. Kendi sahamızda kendi seyircimiz önünde oynayacağımız ilk maçımızda, Ankara Adliyespor müsabakasında galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Taraftarımızın da desteğiyle hedefimize ulaşmayı düşünüyoruz. İnşallah Karacabey Belediyespor için güzel bir yıl olacak. Genç ve dinamik bir kadromuz var. Bu sene hep birlikte başarıyı yakalayacağız” dedi.

Karacabey Belediye Başkanı ve Karacabey Belediyespor Onursal Başkanı Ali Özkan, konuşmasının ardından futbolculara baklava ikram etti.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Baklava ikramı

-Futbolculara baklava verilirken

-Başkan Özkan ve Koçak açıklama

-Antrenman görüntü