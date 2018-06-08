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Karaca, av tüfeğiyle öldürüldü

İbrahim UĞUR/BAŞÇİFTLİK (Tokat), (DHA) -TOKAT'ın Başçiftlik ilçesinde avlanması yasak olan hayvanlar listesinde yer alan bir erkek karaca, kimliği belirsiz kişiler tarafından vurularak öldürüldü

08 Haziran 2018 15:14

İbrahim UĞUR/BAŞÇİFTLİK (Tokat), (DHA) -TOKAT\'ın Başçiftlik ilçesinde avlanması yasak olan hayvanlar listesinde yer alan bir erkek karaca, kimliği belirsiz kişiler tarafından vurularak öldürüldü.
Olay, geçen salı günü ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Alan köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan ve inşaat işiyle uğraşan Savaş Sırtıkara (44), Erik Çayırı mekisinde telef olmuş bir karaca gördü. Sırtıkara, tüfekle karnından vurulup ölen karacanın görüntülerini ihbar olarak değerlendirilmesi için kaydedip sosyal medyadan paylaştı. Sırtıkara, kaydettiği görüntülerde kış aylarında bu hayvanlar için yem bıraktıklarını, hayvanların izlerden anladıkları kadarıyla bırakılan yemleri yediklerini söyledi. Karacanın kaçak avcılar tarafından tüfekle vurulduğu, kaçan hayvanın ormanlık alanda aldığı yaralar sebebiyle telef olduğu sanılıyor.

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