Karaburun’da 54 kaçak yakalandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Karaburun ilçesinde, yasadışı yollardan Yunan adalarına geçme hazırlığında olan 54 Suriyeli yakalandı. Olayla ilgili insan kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı, 2’si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı asayiş ve trafik ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarda Sapancık Mahallesi’nde göçmenlerin bulunduğu belirledi. Durdurulan bir kamyonda yasadışı yollardan Yunanistan’a geçme hazırlığı yapan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 54 göçmen yakalandı. Operasyon kapsamında Ü.K., N.K. ve S.G. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.K. ve N.K. tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.