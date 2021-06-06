Karaburun'da belediye tesislerine saldırı; CHP suç duyurusunda bulundu

İzmir'in Karaburun İlçesi'ndeki Manal Koyu'nda, belediyenin işletmek üzere hazırlıklarını yaptığı tesise saldırıda bulunuldu. 30'a yakın çam ağacı kesilirken, tesisin duş sistemleri de tahrip edildi. Karaburun Belediye Başkanı CHP'li İlkay Girgin Erdoğan, savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Başkan Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

"Karşılaştığımız acı tablo yüzünden içimiz kan ağlıyor, yüreğimiz kanıyor!.. Mordoğan Manal Koyu'nda bu yaz işletmeciliğini yapmaya hazırladığımız tesisimizde bulunan 30’a yakın çam ağacımız, kendini bilmez vandallar tarafından katledildi. Vatandaşlarımızın kullanımında olan duş sistemlerimiz de tahrip edildi. Bu ahlaksızlığı, bu hainliği kimin yaptığını bulmak için derhal harekete geçtik ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza suç duyurusunda bulunduk. Sizlerin kutsal vergileri ile alınan bu kamu mallarına zarar veren kişilerle adalet önünde mutlaka hesaplaşacağız. Üzüntümüz gerçekten çok büyük..." (ANKA)