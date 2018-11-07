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Karaburun açıklarında 4.1'lik deprem

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karaburun ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4

07 Kasım 2018 17:13

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karaburun ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde  deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı\'ndan alınan bilgiye göre, bugün saat 13.38\'de, merkez üssü Karaburun\'a yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta, Ege Denizi olan, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8.3 kilometre altında meydana gelen deprem, Karaburun ve çevresinde hafif şekilde hissedildi. Depremde herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı belirtildi.
Aynı bölgede bugün saat 11.45\'te de 3.6 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.

 

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