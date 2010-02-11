Karabulut'un kardeşi, Garipoğlu'na saldırdı

CHP'li Vekil olayı şöyle anlattı:

Münevver Karabulut cinayetinin davasını izleyenler arasında yer alan CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal, duruşma salonunda çıkan olayları anlattı. Soysal, "İçeride Münevver'in erkek kardeşi bir müdahalede bulundu. Şırınga ile müdahale bulundu. Şırıngayı sıktı, içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Güvenlik vardı isabet etmedi. Cem Garipoğlu'na isabet etmedi. Çok önemli birşey yok. Şu an emniyette ifadesi sürüyor" dedi. Olayın Cem Garipoğlu'nun savunmasını yaptığı sırada gerçekleştiğnii belirten Soysal, "'Erkekliğime hakaret etti' diye bir sözü var. O açıklamanın ardından saldırı gerçekleşti. Psikolojileri çok bozuk" diye konuştu.

SEVGİLİSİ Münevver Karabulut’u canlıyken kafasını kesip parçaladıktan sonra cesedini Etiler'de çöp konteynerine atmakla suçlanan Cem Garipoğlu, hakim karşısına çıktı. Münevver Karabulut'un kardeşi İbrahim Enver Karabulut, içi sıvı dolu şırıngayı Cem Garipoğlu'nun üzerine attı. Cem'in kafasını sıyıran şırınga duvara çarptı. Duvarda patlayan şırınganın içinde nitrik asit (kezzap) olduğu ileri sürüldü. Duvardan sıçrayan sıvı salonda bulunanlardan bazılarının üzerine sıçradı. Salonu keskin bir koku kapladı. Sıvının ne olduğu henüz belirlenemedi. Salondan çıkarılan İbrahim Enver Karabulut, polis merkezine götürüldü.











ADALET PARAYLA SATIN ALINAMAZ

Saat 10.20’de cezaevi aracıyla adliyeye getirilen Cem Garipoğlu, basın mensuplarına gösterilmeden içeri alındı. Basın mensupları ilk defa yapılan bir uygulamayla adliye sarayının bahçesinin dışına çıkartıldı. Talimatı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Adagül’ün verdiği belirtildi. Cem Garipoğlu’nun içeri girmesinin hemen ardından Münevver Karabulut’un annesi Nagihan Karabulut, babası Süreyya Karabulut, avukatları Rezan Epözdemir ve CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal birlikte Adliye Sarayı’na geldiler. Ön kapıda açıklama yapan Süreyya Karabulut, Cem’in kayıp olduğu 197 günü ve bunların arkasındaki güçlerin ortaya çıkarılmasını istedi. Nagihan Karabulut ise "Kızımın katilinin hakettiği cezayı almasını istiyorum" dedi.

Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan Cem Garipoğlu’nun avukatı Aytekin Kaya protesto edildi. Cem Garipoğlu’nun avukatı Aytekin Kaya saat 09.30’da Bakırköy Adliye Sarayı’na geldi. Girişte Münevver Karabulut’un arkadaşları tarafından, "Adalet parayla satın alınmaz" sloganlarıyla protesto edildi. Protestolara aldırmayan Aytekin Kaya binaya girdi.

BU YOLU İNSANLIKTAN GEÇEN HERKESİN DAVASI

Karabulut Ailesi’nin avukatı Rezan Epözdemir, bu cinayetten sonra üç benzer cinayetin işlenidiğini belirtti. Rezan Epözdemir şunları söyledi:

"İlgili, benzer cinayetler. Bu bile toplumsal anlamda durumun vehametini ortaya koymaya yeterli. Hal böyle iken basın mensuplarından da objektif, duyarlı ve hassas davranmalarını bekliyoruz. Meseleye sahip çıkmalarını istiyoruz. Çünkü bu artık bireysel olmaktan öte toplumsal bir mesele haline gelmiştir. Nagehan Karabulutlar yandı, Süreyya Karabulutlar yandı diğer anne babalar yanmasın. Hunharça, vahşice işlenmiş bir cinayet. Hiç kimenin sahip çıkamayacağı, insanın insan olması vasfına aykırı bir cinayet. Bu gün ilk duruşma sanığın sorgusu yapılacak. Sanığa sorular soracağız. Ben özellikle ailenin gelmemesini rica ettim. Onlar sonuna kadar takip etmek istediklerini söylediler. Sancılı, sinirli bir duruşma olacak. Bu yolu insanlıktan geçen herkesin davasıdır. Dolayısıyla herkesin bu sürece sahip çıkmasını bekliyoruz. Sağolsun Milletvekilimiz Çetin Soysal ilk günden beri meseleye sahip çıktı, bize yardımcı oldu. Bizi aileyle bir araya getirdi. Manevi desteklerini verdi. Bu gün de hem parlamentoyu hem de kişisel anlamda kendisini temsilen burada bulunuyor. Onun da bu sürece olan katkıları yatsınamaz."

YOLUMUZ UZUN

Münevver'in babası Süreyya Karabulut ise davanın ilk duruşması olduğunu belirterek, "Henüz bir şey söyleyemiyoruz. Süreci takip edeceğiz. Yolumuz uzun. Bayağı uzun bir yoldayız. İnşallah suçlular, katiller, hak ettikleri cezayı alır da biraz olsun vicdanlarımız rahatlar" dedi. Bir gazetecinin "En çok hangi sorunun cevabını merak ediyorsunuz?" sorusuna Sürreyya Karabulut, “Cinayetin nedeni, niçini ve sanığın 197 gün ortalıktan nasıl kaybolduğunun yanıtını merak ediyorum. 197 gün kimler tarafından saklandı. Kimler tarafından kol kanat gerildi. Hangi güçler kol kanat gerdi ben bunun peşindeyim. Kımızın öldürülmesinin bir nedeni olamaz" dedi.

Süreyya Karabulut daha önce yaptığı açıklamalarda bahsettiği cinayetin arka bahçesi yönündeki sorulara da “Ona daha zaman var. İlerleyen süreçte onu da açıklayacağız" dedi.

Münevver'in annesi Nagihan Karabulut da "Şu anda bir şey söyleyemiyorum. Adalet er geç yerini bulacaktır. Bekleyip göreceğiz. Fazla bir şey söyleyemiyorum" dedi.

ARKADAŞLARI DESTEK VERDİ

Münevver Karabulut’un arkadaşları ellerinde büyük boy Münevver Karabulut'un fotoğraflarıyla Bakırköy Adalet Sarayı’nın önünde beklediler. Bir süre sessizce bekleyen arkadaşları daha sonra slogan atmaya başlayınca polis tarafından bahçe duvarının dışına çıkarıldı.

Duruşma için Adalet Sarayı’na gelen Emekçi Hareket Partili kadınlar da "Münevver için Adalet için" sloganları atarak basın açıklaması yaptı. Açıklamada erkek egemenliğinin vahşetini, Münevver Karabulut cinayetinde gördüklerini belirttiler. Katledilen tüm kadınların ortak yanının erkek vahşetinin kurbanı olduğunu belirten grup sözcüsü, "Kadın olmak, erkek egemen kapitalist sistem tarafından sistematik olarak şiddete, tacize, tecavüze ve işkenceye uğramak, katledilmek için yeterli bir sebep olarak görülmektedir" dedi.

İstanbul Cumhuriyet savcıları Faruk Erşen Yılmaz ve Mustafa Öztürk’ün hazırladığı iddianamede, Cem Garipoğlu’nun cinayeti tasarlayarak işlediği, Münevver’i canavarca bir hisle ve eziyet çektirerek öldürdüğü ileri sürüldü. Olay tarihinde 18 yaşından küçük olduğu gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapisten kurtulan Cem Garipoğlu için 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istendi. Garipoğlu hakkındaki iddianame onaylanarak İstanbul 1. Çocuk Ağır Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkeme dosyayı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi dosyayı kabul etti. İddianamede Münevver’in babası Süreyya, annesi Nagihan ile kardeşi İbrahim Enver Karabulut şikâyetçi olarak yer aldı. Ailenin avukatlığını Rezan Epözdemir yapacak. Garipoğlu’nu ise Aytekin Kaya savunacak.Garipoğlu, soruşturma sürerken 18 yaşından küçük olduğu için diğer sanıklardan ayrı yargılanacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Garipoğlu’nun annesi, babası ve amcasının da aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında ayrı bir iddianame de hazırlandı. Bu iddianamede baba Mehmet Nida Garipoğlu’nun “tasarlayarak, canavar hisle veya eziyet çektirerek, çocuğu öldürmek”ten, anne Tülay Makbule Garipoğlu’nun “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmek”ten, diğer şüpheliler Mehmet Karakayalı, Habib Kurt, amca Hayyam Garipoğlu ve Ahmet Batur’un ise “suçluyu kayırmak”tan cezalandırılmaları istendi.Baba Garipoğlu hakkında ağırlaştırılmış müebbet, Tülay Makbule Garipoğlu hakkında 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezaları istendi. Bu dosya da Bakırköy Adliyesi’ne gönderildi. Dosya Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne verildi. Cem Garipoğlu’nun avukatı Aytekin Kaya, 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nin dosyayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderebileceğini ileri sürdü. Aytekin Kaya “Cem 18 yaşına girdiği için dosyalar birleştirilebilir” dedi.

Bu arada adliye çevresindeki yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekiyor. Bazı gruplar da protesto için adliye çevresinde toplanmaya başladı.



CEM'E İLK SORU: İLK CİNAYETİN Mİ?

Garipoğlu’na mahkemede 10 soru yönelteceğini söyleyen Karabulut ailesinin avukatı Rezzan Epözdemir “İlk sorum ‘Cinayet çok profesyonel işlenmiş. İlk cinayetin mi’ olacak” dedi. Cinayet tarihinde 18 yaşından küçük olduğu gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbetten kurtulan Cem, 24 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Oğluna yardım ettiği öne sürülen baba Nida Garipoğlu da ağırlaştırılmış müebbet istemiyle hakim karşısına çıkacak. Anne Tülay Garipoğlu’nun delillerini yok etmekten, Mehmet Karakayalı, Habib Kurt, Hayyam Garipoğlu ve Ahmet Batur’un ise suçluyu kayırmaktan cezalandırılmaları isteniyor.