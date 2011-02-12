Karabulut davasında ‘oyalama’ endişesi

T24 - Münevver Karabulut’un öldürülmesiyle ilgili davanın dünkü duruşması, mahkemeyle cezaevi arasındaki koordinasyonsuzluk yüzünden Cem Garipoğlu olmadan görüldü. Mahkeme Başkanı Mustafa Günaydın, tutuklu sanık Cem Garipoğlu’nun getirilmeyiş sebebinin bildirilmediğini söyledi.

Ayrıca, baba Nida Garipoğlu'nun işyerinden alınan hard disklerin TÜBİTAK tarafından 'gerekli altyapı birim ve uzman personeli bulunmuyor' diyerek geri gönderildiği ortaya çıktı.

Etiler’de bir çöp konteynerinde kafası vücudundan ayrılmış bir şekilde bulunan Münevver Karabulut’un öldürülmesiyle ilgili davaya dün Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Cem Garipoğlu katılmadı.

Sanığın akli dengesinin yerinde olduğu belirtilen Adli Tıp Kurumu raporunu yetersiz bulan Garipoğlu’nun avukatı daha ayrıntılı bir rapor istedi. Bu talebin davayı uzatmaya yönelik olduğunu ifade eden Karabulut ailesinin avukatı Rezzan Epözdemir ise, “Rapor alınmasına gerek yok. Ayrıca bu zamana kadar tanıklar Mustafa Şarman ve Barış Akto’nun ifadelerin dava sonucunu etkilemeyeceğinden dolayı dinlenilmesini vazgeçilmesini talep ediyoruz” dedi.‘Kötü niyetli talep’ Avukat Epözdemir, duruşma sonrasında yaptığı açıklamada, “Tanıkların tekrar gelmesi davayı iki-üç celse daha uzatır. Sanık bir yıl 4 aydır tutuklu. 3 yıl 8 ay kadar karar verilmez ve kesinleştirmezse CMK 102. Maddesi’nin yürürlüğe girmesiyle Cem Garipoğlu tahliye olacak. Bu kötü niyetli bir taleptir. Soruşturmayı ve yargılamayı sürüncemede bırakacak taleplerin sayın mahkemece değerlendirilmemeli ve reddedilmesi gerektiğin düşünüyoruz” dedi.



TÜBİTAK’ta altyapı yok!

Garipoğlu ailesine ait Burgaz Alkollü İçkiler Fabrikası ve villalarının kamera kayıtlarının olduğu bilgisayar kasalarının incelenmesi için gönderildiği TÜBİTAK’tan cevap geldi. Yazıda inceleme için gerekli altyapı ve personelin bulunmadığı belirtildi.



Herkes topu birbirine atıyor

Karabulut Ailesi’nin avukatı Rezan Epözdemir, duruşma çıkışında gazetecilere şunları söyledi: “Kamuoyunu meşgul eden birçok dosyada Adli Tıp ‘benim alt yapım yeterli değil. Bu CD çözüm için TÜBİTAK’a gitsin’ der. İlk defa bizim dosyamızda TÜBİTAK aksini söyledi. TÜBİTAK Adli Tıp’a, Adli Tıp TÜBİTAK’a atıyor. Dava sürüncemede kalıyor. Bu incelemeler geldikten sonra bir keşif talebimiz var. O da zaten duruşma arasında yapılacak. Daha sonra karar çıkacak.”