Karabulut cinayetinde yeni görüntüler

Münevver Karabulut cinayetiyle ilgili iddianame geçen hafta kabul edildi. Savcı Cem Garipoğlu'na 24 yıl, babası Nida Garipoğlu'na ise müebbet hapis cezası istedi. Bu iddianame bomba etkisi yaratırken, vahşetle ilgili kameraya yansıyan görüntüler ise önemli ipuçları veriyor. İşte saat saat yaşananlar...



İstanbul Etiler'de 3 Mart günü bir konteynırda bulunan parçalanmış ceset, aylarca konuşulacak vahşetin habercisiydi. Kurbanın kimliği ve zanlının soyadı ortaya çıkınca şaşkınlık bir kat daha arttı. Ceset, 17 yaşındaki Münevver Karabulut'a aitti. Katil zanlısı ise Türkiye'nin yakından tanıdığı bir ailenin oğlu olan sevgilisine: Cem Garipoğlu... Akşam gazetesinde yer alan habere göre, Kayıplara karışan Cem, aylarca polisi peşinde koşturdu ama hiçbir ipucu bırakmadı. Adeta sırra kadem bastı. Sonunda teslim oldu. Ama iddianamede şok bir suçlama daha vardı: 'Cem'in babası Mehmet Nida Garipoğlu da hunharca işlenen cinayete katıldı.' Karabulut Ailesi'nin eski avukatı, Faruk Zorba şahsi çabaları ile cinayetin işlendiği villanın yer aldığı siteye ait güvenlik kamerası kayıtlarını bulup, savcılığa teslim etmişti. Ve AKŞAM, o görüntülere ulaştı. Soruşturmanın seyrini değiştiren karelerde cinayet günü Garipoğlu ailesinin tüm hareketleri gözler önüne seriliyor. İddianamede yer alan 'planlı cinayet, baba da katıldı' türünden suçlamalara ışık tutuyor...



Kayıtlara göre,



1- Cem, testereyi Münevver'i eve getirmeden önce aldı.



2- Polisler, Cem'i sadece 4 dakikayla ellerinden kaçırdı. (Münevver'in babası Süreyya Karabulut, sürekli olarak bu kaçıştan dert yanmıştı.) 3- Otomobiliyle eve dönen baba, polisleri görünce hızla geri döndü. Ve Cem'in 197 günlük firarı başladı. (Baba, evden para mı alacaktı?)



10.20 Elinde bavulla çıktı



Savcı, hazırladığı iddianamede baba Mehmet Nida Garipoğlu için 'Bir yere gidiyormuş, yolculuk yapacakmış gibi ' ifadesini kullanmıştı. Görüntüye göre Garipoğlu, saat 10.20'de elinde bir valizle villadan çıkıp, otomobiline biniyor. Baba iddianamede 'cinayete iştirakle' suçlandı.



11.04 Anne evden ayrılıyor yaklaşık



44 dakika sonra. Anne Makbule Tülay Garipoğlu ve küçük kızı villadan çıkıyor. Anne-kız ciple uzaklaşıyor. Anne Garipoğlu'na iddianamede yöneltilen suçlama, 'Suç delillerini yok etmek, gizlemek, değiştirmek ve yardım etmek.' 5 aydan 6 yıla kadar hapsi isteniyor.



12.47 Testere almaya gitti



Villada yalnız kalan Cem Garipoğlu, saatler 12.47'yi gösterdiğinde, iddianameye göre testere satın almak için Bahçeşehir'deki bir ticaret merkezine gidiyor. NOT: Cinayetin işlendiği ilk günlerde Cem'in Münevver'i öldürdükten sonra testere almaya gittiği öne sürülmüştü. Ancak görüntüler, Cem'in genç kızı eve getirmeden önce testere temin ettiğini işaret ediyor.



13.08 Beyaz poşetle geri geldi



Cem, 21 dakika sonra yeniden güvenlik kameralarına takılıyor. Elinde, içinde testere olduğu belirtilen beyaz bir poşetle villaya geri dönüyor. Testereyi eve bıraktıktan sonra, saatler 13.10'u gösterirken, Münevver'i okuldan almak için taksiyle yola çıkıyor.



15.20 Bahçıvan şüpheleniyor



Cem, Münevver'i siteye getiriyor. Münevver arka tarafta. Sitenin bahçıvanı durumdan şüpheleniyor, Villanın önündeki Cem'e yaklaşıyor, 'Cem Bey siz misiniz?' diye soruyor. Cem'in yanıtı ise: 'Evet ağabey, benim.' Bir süre Cem'i gözleyen bahçıvan daha sonra oradan uzaklaşıyor.



15.21 Münevveri içeri alıyor



Görüntüde yine Cem var. Vahşetin sanığı, bahçe kapısı dışarıdan açılmadığı için, evin ön giriş kapısına ulaşmak amacıyla çitlerden atlayarak villaya giriyor. İddianameye göre villanın alt katına inerek bahçe kapısını açıyor ve Münevver'i arkadan içeri alıyor.



19.04 Cesedi böyle taşıdı



15.22 ve 19.04 saatleri arasında, Cem korkunç bir vahşete imza atıyor. Görüntülere göre son derece soğukkanlı bir şekilde elinde Münevver'in cesedinin bulunduğu gitar çantası ve valizle birlikte korsan taksiye doğru gidiyor. Yön Etiler, amaç cesetten kurtulmak.



19.15 Öğretmen derse geldi



11 dakika sonra, İngilizce öğretmeni S.E., Cem'in kız kardeşine ders vermek için otomobiliyle villaya geliyor. Öğretmen saat 21.09'a kadar villada kalıyor. NOT: S.E., ifadesinde villada herhangi bir gariplik, evdekilerde telaş görmediğini söylemişti.



19.20 anne 8 saat sonra evde



Sabah kızıyla birlikte evden çıkan anne Tülay Makbule Garipoğlu, saat 19.20 sularında villaya geri dönüyor. Garipoğlu ifadesinde, oturma odasında gördüğü kan ve kusmuk izlerini 'nar tanesine ve şarap lekelerine' benzettiğini söylemişti.



21.45 Cem yeniden villada



Münevver'in cesedini Etiler'de çöp konteynıra atan Cem, saat 21.45'te villaya geri dönüyor. Annesinin ifadelerine göre, oturma odasında pijamaları ile atari oynuyor. Annesi, Cem'i kustuğu için azarlıyor, konuşması için babasını eve çağırıyor.



23.01 Baba tekrar kamerada



Baba Mehmet Nida Garipoğlu villaya geri dönüyor. NOT: İddianameye göre, cinayetin işlendiği sırada, Cem'in açık bıraktığı bahçe kapısından gizlice villaya girdi.



23.46 Baba-oğul uzaklaşıyor



Baba, villaya girdikten 43 dakika sonra otomobilinin başında. 2 dakika sonra oğlu Cem de araca biniyor. Saatler 23.46'yı gösterirken, baba-oğul hızla uzaklaşıyor.



23.50 Polis 4 dakika kaçırdı



Cem ile babası kaçtıktan sadece 4 dakika sonra cinayet masası dedektifleri eve baskın düzenliyor. Ancak Cem, bu zaman dilimi içinde 197 günlük firarına çoktan başlamıştı.



23.57 Ekipleri görünce döndü



Oğlunu Bahçeşehir'de bir kafeye bıraktığını öne süren Mehmet Nida Garipoğlu yeniden eve dönüyor. İddialara göre amacı villada bulunan yüklü miktardaki paraya almak. Ancak 7 dakika sonra kapının önüne geldiğinde polisleri görüp, geri dönerek ortadan kayboluyor.