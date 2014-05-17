Karabulut cinayetinde rekor tazminata onay

Münevver Karabulut’u başını testereyle keserek öldüren Cem Garipoğlu ve ailesi hakkında verilen 1 milyon 287 bin TL’lik rekor tazminat kararını Yargıtay onadı.

Bdahçeşehir’de 3 Mart 2009 tarihinde, sevgilisi Cem Garipoğlu’nun villasında öldürüp başını testereyle kestikten sonra Etiler’de bir çöp konteynerine attığı Münevver Karabulut’la ilgili rekor tazminat davası, onamayla bitti. Karabulut Ailesi’nin 2 milyon TL tazminat talep ettiği dava, 8 Ekim 2013 günü karara bağlanmış, Küçükçekmece 5’inci Aile Mahkemesi, Cem Garipoğlu ile babası Mehmet Nida ve annesi Tülay Makbule Garipoğlu’nu, Karabulut Ailesi’ne 37 bin 500 lira maddi, 1 milyon 250 bin lira da manevi tazminat ödemesine mahkum etmişti. Garipoğlu Ailesi’nin kararı temyize götürmesi üzerine dosyaya bakan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, 14 Mayıs 2014’te mahkemenin tazminat kararını onadı.



‘Acıyı biraz azaltır’



Karabulut Ailesi avukatı Rezan Epözdemir kararla ilgili şunları söyledi:

“Böylesine hunharca ve vahşice işlenen bir cinayet davasında ilk kez böylesine bir tazminat rakamını Yargıtay onadı. Tazminat onarıcı, caydırıcı, cezalandırıcı olmalıdır. Bir özel hukuk cezasıdır. Mağdur aileler de bir tatmin duygusu yaratmalıdır. Duyulan acı, elem ve kederi bir nebze olsun azaltabilmelidir.”



‘Tahsil edilebilecek mi’



“Cem Garipoğlu’nun işlediği bir cinayetten annesi ve babasının da müteselsilen sorumlu tutulması son derece önemlidir. Tazminat ne kadar büyük olursa olsun gideni getirmeyecek, ailenin acısını dindirmeyecek. Şayet tahsil edilebilirse, Karabulut Ailesi, kızlarının adını yaşatmak için Bolu, Mengen’de bir okul yaptıracak. Biz de avukatlık ücretini aileye bağışladık okul için. Bundan sonra taksirle ve kasıtlı ölümlerde de bu karar emsal olacaktır. Bu yönüyle sevindiricidir.”