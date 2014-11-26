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Karabulut cinayeti nedeniyle aranan Hayyam Garipoğlu gözaltında

Garipoğlu önce adliyeye, ardında da cezaevine götürüldü

26 Kasım 2014 13:48

Münevver Karabulut cinayeti nedeniyle aranan işadamı Hayyam Garipoğlu, Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, THY'nin tarifeli seferiyle 04.30'da Londra'dan İstanbul'a gelen Hayyam Garipoğlu, Atatürk Havalimanı'na iner inmez polisler tarafından gözaltına alındı.

Cezaevinde intihar ederek yaşamına son veren Cem Garipoğlu'nun amcası Garipoğlu önce adliyeye, ardında da cezaevine götürüldü.

İşadamı Hayyam Garipoğlu'nun yeğeni, Münevver Karabulut cinayetinin faili Cem Garipoğlu geçtiğimiz günlerde cezaevinde intihar etmişti. Hayyam Garipoğlu da 'suçluyu kayırmak' suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

 

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