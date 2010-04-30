Karabulut cinayeti davasında 4 sanık tahliye edildi

T24 - İstanbul'da Bakırköy'deki ağır ceza mahkemesinde görülen Münevver Karabulut cinayeti davasında Cem Garipoğlu'nun babasının da aralarında bulunduğu 4 sanık tahliye edilirken Cem Garipoğlu'nun tutukluluğu devam etti. Mehmet Nida Garipoğlu hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyordu.





Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'de görülen Münever Karabulut cinayeti davası 2. duruşmasında Cem Garipoğlu'nun babası Mehmet Nida Garipoğlu, Ahmet Batur, Mehmet Karakayalı, Habib Kurt serbest bırakılırken Cem Garipoğlu'nun tutukluluğu devam etti.







Anne Tülay Garipoğlu 'suçsuz olduğunu' söyledi







Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'de görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Cem Garipoğlu, Mehmet Nida Garipoğlu, Ahmet Batur, Mehmet Karakayalı, Habib Kurt, tutuksuz sanıklar Tülay Makbule Garipoğlu, Hayyam Garipoğlu ve taraf avukatları katıldı. Duruşmaya ayrıca şikayetçi olarak Münevver Karabulut'un annesi Nagehan Karabulut ve babası Süreyya Karabulut katıldı.





Duruşmada ilk kez ifade veren Tülay Makbule Garipoğlu ve Hayyam Garipoğlu suçsuz olduklarını söylediler.







'Neden ağlıyorsun? Benim ağlamam lazım'







Duruşmaya verilen öğle arasında Tülay Garipoğlu gözyaşlarına boğuldu. Hıçkırarak ağlayan Tülay Makbule Garipoğlu'na Münevver Karabulut'un annesi Nagehan Karabulut, "Neden ağlıyorsun, benim ağlamam lazım" diye bağırdı.







Cem revire gitmek istedi







Bu arada Cem Garipoğlu duruşmaya geç geldi. Garipoğlu, sabah Silivri Cezaevi'nde karın ağrısı sebebiyle revire gittiğini söyledi. Karın ağrısı şikayetinin devam ettiğini belirten Cem Garipoğlu revire gitmek istediğini ifade etti.







Anne Garipoğlu 13 aydır yurt dışındaydı







"Delilleri karartma ve değiştirme" suçlaması ile 6 yıla kadar hapsi istenen Tülay Makbule Garipoğlu, 13 aydır yurtışındaydı.





Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye dönen anne Garipoğlu, "Keşke benim oğlum ölseydi de bunlar yaşanmasaydı" şeklinde açıklama yapmıştı.





Bir önceki duruşmada anne Garipoğlu ile Hayyam Garipoğlu için mahkemeye zorla getirilme kararı çıkarılmıştı.





Müenevver Karabulut'un ailesinin avukatı dün (29 Nisan 2010) mahkemeye bir dilekçe vererek Tülay Makbule Garipoğlu ile Cem Garipoğlu'nun amcası Hayyam Garipoğlu'nun tutuklanmasını istedi.





Münevver Karabulut, başı kesililp öldürülmüş, ardından da cesedi Etiler'de bir çöp konteynerinde bulunmuştu.







Cem Garipoğlu'nun 24 yıla kadar hapsi isteniyor







İddianamede Cem Garipoğlu'nun cinayeti tasarlayarak, kendini savunamayacak olan Münevver Karabulut'u canavarca bir hisle ve eziyet çektirerek öldürdüğü öne sürülmüştü. Cem Garipoğlu için 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istendiği bildirildi.







Babanın ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor







Cem'in babası Mehmet Nida Garipoğlu hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken,

Cem'in annesi Tülay Makbule Garipoğlu ise suç delilleri yok etmek, gizlemek ve değiştirmek ile yardım etmekle suçlanmıştı. Tülay Makbule Garipoğlu için 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Cem'in amcası Hayyam Garipoğlu hakkında da suçluyu kayırmaktan aynı ceza istenmişti.

