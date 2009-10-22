Karabulut ailesinin 2 gizli tanığı ifade verecek

Münevver Karabulut'un ailesinin avukatı Rezzan Epözdemir, soruşturma açısından önem arz edeceğini düşündükleri 2 gizli tanığı ifade vermeleri için hazır edeceklerini söyledi.

Epözdemir, Sultanahmet'teki İstanbul Adliyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce soruşturma makamına sunduğu taleplerin büyük bir bölümünün kabul gördüğünü ve gereğinin yerine getirilmesinden memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Bir süre önce Adana'da şüpheli C.G'nin doğum kayıtlarıyla ilgili çalışmalar yaptığını ve önemli birtakım belgelere ulaştığını belirten Epözdemir, bu belgeleri soruşturma makamına sunacaklarını ve tahrifat olup olmadığı konusunda inceleme talep edeceklerini bildirdi.

Gazetecilerin, "Şüphelinin ailesinde kaptan olarak çalışan bir kişinin ifadesinin alınmasını talep ettiğiniz söyleniyor" şeklindeki ifadeleri üzerine Epözdemir, "Çok etraflıca anlatmayayım. Soruşturma açısından iyi olmaz. Biz bunları etraflıca anlattığımız zaman takdir edersiniz ki soruşturma olumsuz yönde etkileniyor. Karşı taraf ona göre ifadelerini şekillendiriyor" diye konuştu.

Epözdemir, 2 gizli tanığın yanı sıra kaptanın ifadelerinin de kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İki tanığı biz kendi imkanlarımızla hazır edeceğiz. Soruşturma makamına dinleteceğiz. Bundan sizin haberiniz olmayacak. Sizin olmayacağınız zaman dinleteceğiz. Soruşturma açısından ehemmiyet arz edeceğini düşünüyoruz. Ben kendim kaptan ve gemiyle ilgili çok önemli çalışmalar yaptım. Bunu da bugün soruşturma makamıyla paylaştık. Onunla da ilgili çok önemli gelişmeler çok kısa sürede olacak diye düşünüyorum."

Epözdemir, savcılığa bugün ifade veren G.K'nın, suçun sübuta ermesinden sonraki süreçle ilgili olarak kendi talepleri üzerine dinlendiğini belirterek, "Çok önemli bir talebimiz daha var, ama onu dillendirmeyeceğim. O da çok belirleyici olacaktır. Soruşturma makamından hassasiyet bekliyoruz. O da gerçekleşirse, çok önemli gelişmeler olacaktır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Cinayete delil olan kamera kayıtlarının kendilerinin çabaları sonucunda delil olarak savcılık makamına sunulduğunu ifade eden Epözdemir, bu görüntülerle ilgili olarak şikayette bulunduklarını söyledi.

Bu konuda bilinçli ya da bilinçsiz ihmal olduğunu düşündüklerini anlatan Epözdemir, şunları kaydetti:

"Cinayetten bir gün sonra 'kamera kayıtları yok' diye tutanak tanzim edildi. Oysa bu dosyanın en önemli delili tanık beyanlarıyla birlikte bu görüntülerdi. Bu görüntülerde C.G. eve ne zaman girdi, çıktı, maktule ne zaman geldi, testere ne zaman alındı, ne zaman anne ve babanın geldiği gibi... 35 gün sonra biz bu delillere kendi imkanlarımızla ulaştık. Onunla da ilgi bilinçli ya da bilinçsiz ihmal olduğunu düşünüyorum. Kolluk makamlarıyla ilgili hem İçişleri Bakanlığı hem de Cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Onunla da ilgili bilgiler verdik."