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Karabük'ün yüksek kesimleri beyaza büründü

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK’ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, yaylacılar hayvanlarını yayladan indirmeye başladı

25 Ekim 2018 18:56

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK’ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, yaylacılar hayvanlarını yayladan indirmeye başladı.
Safranbolu\'da 1030 metre yükseklikteki Ahmet Usta mevkiinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Sarı Çiçek, Büyük Düz yaylaları beyaza bürünürken, kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Eskipazar ilçesine bağlı Büyük Yayalar köyü Kucak Yaylası\'nda yaylacılar, hayvanlarını yayladan indirme başladı. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların beslendiği yayladaki evler kapatıldı.

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