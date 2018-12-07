Karabük'ün yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- KARABÜK\'ün yüksek kesimleri, gece başlayan, sabah saatlerine kadar süren kar yağışı ile beyaza büründü.

Kentin yüksek kesimlerinde dün gece etkili olan kar yağışı, sabaha kadar devam etti. Beyaza bürünen bölgede, kar kalınlığı 5 santime ulaştı. Karabük- Bartın karayolunun 1030 rakımlı Ahmet Usta mevkiinde Karayolları ekipleri tarafından yapılan tuzlama çalışmalarıyla ulaşımın aksamasının önüne geçildi. Sürücülerin yolda düşük hızda seyrettiği görüldü.

Kar nedeniyle oluşan manzarayı gören bazı sürücüler, araçlarını durdurarak cep telefonları ile selfie çekti.



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