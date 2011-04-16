-KARABÜK'TE KONUK TAKIM İLK YARIDA ÜSTÜN KARABÜK (A.A) - 16.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de oynanan Kardemir Karabükspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçının ilk yarısı misafir takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Karşılaşmanın ilk dakikalarında konuk ekip özellikle sol kanattan yaptığı ataklarla tehlike yarattı. 13. dakikada İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Holmen'in pasında, ceza sahasına giren Holosko topa sert vurdu. Top, Tomiç'in solundan filelerle buluştu: 0-1 29. dakikada, misafir takım ceza sahası önünde oluşan karambolde Kardemir Karabükspor'dan Birol, meşin yuvarlağa sert vuruş yaptı, kaleci Oğuzhan topu güçlükle dışarı attı. 39. dakikada ev sahibi ekipten Yasin, sol kanattan topu sürerek ceza alanına girdi, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi. 45. dakikada, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan İbrahim Akın, orta alandan aldığı topla rakip takımın ceza alanına girdi, vurduğu top kalenin üzerinden auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı misafir takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Maçı, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin de izledi. Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu Hakemler: Hüseyin Sabancı, Serkan Akarca, Mustafa Sönmez Karabükspor: Tomic, Birol, Cernat, Deumi, Yasin, Seric, İlhan, Muhammet, Hakan, Emenike, Ragued İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Oğuzhan, Metin, İbrahim Akın, Ekrem, Cihan, Mahmut, Marcın, Holmen, Holosko, Barbosa, İbrahim Yılmaz Gol: Dk. 13 Holosko (İstanbul Büyükşehir Belediyespor) Sarı Kartlar: Dk. 10 Ragued, Dk. 37 Cernat (Kardemir Karabükspor)