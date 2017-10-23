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Karabük'teki gaspçı tutuklandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, 79 yaşındaki Ş

23 Ekim 2017 21:29

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK\'te, 79 yaşındaki Ş.Y.\'nin kafasına şişeyle vurup, üzerindeki 4 bin lirayı aldığı iddiasıyla gözaltına alınan 51 yaşındaki Yaşar A., tutuklandı.
Olay, Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesi\'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, yürüyerek evine giden Ş.Y.\'ye arkasından yaklaşarak, kafasına şişeyle vurdu. Yere düşen yaşlı adamın üzerinde bulunan yaklaşık 4 bin lirayı alan saldırgan, kaçtı. Ş.Y., çevredekilerin haber vermesiyle gelen ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, kimliği belirlenen şüpheli Yaşar A.\'yı evinde gözaltına aldı. Şüpheli, emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği nöbetçi mahkemece, \'Yağma\' suçundan tutuklandı.

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