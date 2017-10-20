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Karabük'teki FETÖ davasında 11 emniyet mensubuna hapis cezası

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 10'u tutuklu 11 eski emniyet mensubunun yargılandığı davada sanıklara 4 yıl 7 ay ile 7 yıl 6 ay arasında hapis cezaları verildi

20 Ekim 2017 20:11

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK\'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 10\'u tutuklu 11 eski emniyet mensubunun yargılandığı davada sanıklara 4 yıl 7 ay ile 7 yıl 6 ay arasında hapis cezaları verildi.
Karabük Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar eski emniyet amiri Salih Yılmaz, eski komiser yardımcıları Ali Bacak ve Ramazan Kılıç, eski polis memurları Telat Aydın, Çağrı Şentürk, Ramazan Öktem, Emrah Coşkun, Hakkı Demirci, Ergin Bayar, Ethem Karaman ve tutuksuz yargılanan Celal Karaca ile avukatları hazır bulundu.
Tek tek ifadeleri alınan sanıklar,  suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Ramazan Öktem\'e 7 yıl, 6 ay, Ali Bacak, Hakkı Demirci, Salih Yılmaz, Ramazan Kılıç, Emrah Coşkun, Ethem Karaman ve Telat Aydın\'a 6 yıl 10 ay 15 gün, Ergin Bayar ve Celal Karaca\'ya 6 yıl 3 ay, Çağrı Şentürk\'e de 4 yıl 7 ay hapis cezası verdi.
Mahkeme heyeti, Celal Karaca\'nın tutuksuz halinin devamına, tutuklu sanıklardan Ergin Bayar ve Çağrı Şentürk\'ün tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

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