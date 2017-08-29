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Karabük'teki cinayetin şüphelisi tutuklandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK’te, aralarında husumet olan 27 yaşındaki Erdi Bozkurt'u sokak ortasında pompalı tüfekle öldüren 35 yaşındaki Kazım E

29 Ağustos 2017 16:50

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK’te, aralarında husumet olan 27 yaşındaki Erdi Bozkurt\'u sokak ortasında pompalı tüfekle öldüren 35 yaşındaki Kazım E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay dün akşam saatlerinde Soğuksu Mahallesi İhlas Caddesi\'nde meydana geldi. Erdi Bozkurt evinden çıktıktan sonra kaldırımda yürürken husumetli olduğu Kazım E. ile karşılaştı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Öfkelenen Kazım E., aracından aldığı pompalı tüfekle Bozkurt’a ateş etti. Kaçmaya çalışan Bozkurt, vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Bozkurt, kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde hayatını kaybetti.
Olayın ardından otomobiliyle kaçan Kazım E., Yenice İlçesi’nde ormanlık alanda yakalandı. Dün gece hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Kazım E., çıkışta gazetecilere cinayeti \'namusu için\' işlediğini ileri sürdü. Emniyette ifade vermeyi kabul etmeyen Kazım E., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kazım E., çıkarıldığı mahkemece ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklandı.
Polisin yaptığı araştırmada, Kazım E.’nin platonik aşk yaşadığı bir kadının erkek arkadaşı olan Ö.Y.’nin evine gittiği, bulamayınca dışarıda onun arkadaşı Erdi Bozkurt ile karşılaştığı, aralarında bu nedenle kavga çıktığı ve Kazım E.\'nin kavga sonrası cinayeti işlediği iddia edildi.

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