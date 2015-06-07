Karabük'te trafo patladı, oylar polis projektörüyle sayıldı

Karabük'te, yıldırım düşmesi sonucu trafonun patlaması nedeniyle elektriklerin kesildiği Kartaltepe Ortaokulu'nda oylar, projektör, araç farı ve cep telefonu ışığından faydalanılarak sayıldı.

Kentte, oy verme işleminin bitip oyların sayılmasına başlanacağı sırada önce dolu yağdı, sonra da sağanak yağmur başladı. Şiddetli yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Yağmur sırasında Kartaltepe Ortaokulu'nun yanındaki trafoya yıldırım düştü.

Trafo patlayınca okulun elektrikleri kesildi. 3 sandıkta oy kullanılan okulda jeneratör bulunmaması nedeniyle oyların sayılmasında sıkıntı yaşandı. Zemin kattaki sınıfta bulunan sandıkta oylar, okulun bahçesine çekilen iki otomobilin farlarının sınıfa yansıtılmasıyla sayıldı. Diğer sınıftaki sandığın oyları cep telefonu ışığı, diğer sınıftaki sandığın oyları ise polisin olay yeri inceleme aracında bulunan projektöründen faydalanılarak sayıldı.