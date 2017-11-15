Karabük'te tartışılan tesise, 'tehlikeli atık' cezası

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK Valiliği, 5 çelik üreticisi firmanın, baca tozundaki çinko metalini tekrar kazanmak için kurduğu fabrikanın atık sahasında depolanan cürufun \'tehlikeli atık\' olduğunun belirlendiğini, bu yüzden tesise 2 milyon 150 bin TL para cezası uygulandığını açıkladı.

Valilik, Karabük Organize Sanayi Bölgesi\'nde faaliyet gösteren, Türkiye\'nin önde gelen 5 çelik üreticisi tarafından kurulan, yılda 200 bin tona yakın baca tozundan 50 bin ton civarı çinko oksit elde etme kapasitesine sahip Marzinc Marmara Geri Kazanım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Karabük Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince tesiste yapılan denetimde, cürufun depolandığı atık alanından numune alınarak, analiz için TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi\'ne gönderildiği, alınan sonuçlara göre söz konusu cürufun \'tehlikeli atık\' olduğunun tespit edildiği belirtildi. Bu kapsamda; tesise 2 milyon 150 bin TL para cezası uygulandığı ifade edilen açıklamada, \"Ayrıca atıkların bertarafının sağlanması için tesise 6 ay süre verilmiştir. Süre sonunda uygunsuzluğun giderilmemesi, bir başka deyişle atık alanında depolanan atığın mevzuat hükümleri doğrultusunda uygun olarak kaldırılmaması halinde işletmenin faaliyeti durdurulacaktır\" denildi.

Açıklamada, söz konusu cürufların \'tehlikeli atık taşıma\' lisanslı araçlarla taşınması ve uygun yerlere nakliyesinin, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'nce takip edileceği, taşınma işlemi yapılana kadar da açık alanda bulunan cürufların üstünün branda ile kapatılmasının sağlanacağı kaydedildi.

Tesis bacasında kurulu bulunan sürekli emisyon ölçüm sisteminde de ölçümler yapıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

\"Ölçüm sonuçlarının bakanlığın online izleme sistemine şeffaf bir şekilde doğru iletildiği tespit edilmiştir. Baca gazı ölçümünde karbonmonoksit, azotoksit, toplam organik karbon, partikül madde (toz) ölçümleri yapılmış olup, ölçülen parametrelerin sınır değerlerin altında kaldığı tespit edilmiştir. Tesisin baca gazları ile ilgili ölçülen parametrelerinin yansıtılacağı dış mekan LED ekran, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü binasının yanına kurdurularak, halkımızın 24 saat baca gazı emisyonunun sonuçlarını izlemesi sağlanacaktır.\"

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, bir süredir söz konusu tesisi gündeme getirip burada usulsüz çalışma yapıldığını, insan sağlığının tehdit edildiğini ileri sürerken, önceki gün de tesis sahasındaki çalışma koşullarını cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada canlı yayın yapmış, bunu takipçileriyle paylaşmıştı.



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