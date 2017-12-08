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Karabük'te sevinçten ağlatan ev kurası

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Karabük'te yapılan 167 konutun kura çekiminde isimi okunanlardan bazıları sevinç gözyaşları döktü

08 Aralık 2017 14:16

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Karabük\'te yapılan 167 konutun kura çekiminde isimi okunanlardan bazıları sevinç gözyaşları döktü.
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Karabük Soğuksu Mahallesi\'nde satışa sunulan 167 konut için Karabük Belediyesi Kent Meydanı Konferans Salonu\'nda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. 2+1 planındaki 133 konuta başvuran 186, 3+1 planındaki 34 konuta başvuran 103 kişi heyecanla sonucu bekledi. Kura sonucu ismi okunanlardan bazıları sevinç gözyaşı döktü. İsminin kurada okunmasının ardından annesi Şahsenem Karadağ ve eşi Ali Savaş ile mutluluk gözyaşı döken Seyhan Savaş, \"Tek hayalimdi ev almak. Nasip odu. Çıkmaz diyorlardı ama çıktı. Mutluyum. Allah herkese nasip etsin\" dedi.
Eşi İbrahim, çocukları 3 yaşındaki Ahmet Kerem ve 10 yaşındaki Kağan Emre ile salona gelen Rabia Ulusoy da adının okunmasıyla sevinç gözyaşı döktü. Kağan Emre annesine sarılarak sevincine ortak oldu. Rabia Ulusoy, \"Çok mutlu olduk. 12 yıldır kiradaydık. Çok istediğim bir şeydi. Nasip oldu\" diye konuştu.

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