Karabük'te şadırvandaki hırsızlık güvenlik kamerasında

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK\'te, kimliği belirsiz bir kişi, abdest alma bahanesiyle girdiği cami şadırvanında Serdar Güzelgöz\'ün askıdaki montundan 5 bin lirayı alarak kaçtı. Polis, parayı alırken güvenlik kamerasına yansıyan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, öğle saatlerinde Yeni Mahallede bulunan Pazaryeri Camii\'nde meydana geldi. Esnaf Serdar Güzelgöz, arkadaşına borcunu vermeden önce şadırvanda abdest aldıktan sonra cuma namazını kılmak için camiye girdi. Güzelgöz, namazdan sonra camiden çıktığında, arkadaşına vermek için hazırladığı montunun cebindeki 5 bin liranın yerinde olmadığını fark etti. Cami imamı ile birlikte güvenlik kamerasını inceleyen Güzelgöz, şadırvanda abdest alırken askıya astığı montundan bir kişinin parayı aldığını gördü. Görüntüde, abdest alma bahanesiyle şadırvana giren kimliği belirsiz kişinin, askıdaki montlarının ceplerini karıştırdığı, bu sırada Güzelgöz\'ün parasını aldığı görüldü.

İhbar üzerine gelen polis ekibi, görüntülerden eşkalini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



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