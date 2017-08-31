Karabük'te otomobil evin duvarına çarptı: 4 yaralı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK\'ün Salmanlar Köyü\'nde sürücünün kontrolünü yitirdiği otomobil ahşap evin duvarına çarptı, kazada 4 kişi yaralandı.

Köye giden Cafer Yıldız, yönetimindeki 78 BA 096 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Bir evin duvarına çarpan otomobilyan yattı. Kazada, sürücü ile birlikte Cemile Yıldız, Cemalettin Ünal ve Makbule Ünal yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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