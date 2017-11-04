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Karabük'te otobüste 78 kaçak yakalandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'ün Eskipazar İlçesi'nde, jandarmanın yol kontrolünde durdurulan otobüste, kaçak yollarla ülkeye giriş yapan 78 göçmen yakalandı

04 Kasım 2017 22:07

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK\'ün Eskipazar İlçesi\'nde, jandarmanın yol kontrolünde durdurulan otobüste, kaçak yollarla ülkeye giriş yapan 78 göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karabük-Çerkeş Karayolu İsmetpaşa Mahallesi mevkisinde H.D. yönetimindeki otobüsü durdurdu. Otobüste, kaçak yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen 49\'u Afganistan, 23\'ü Pakistan, 6\'sı Myanmar uyruklu 78 göçmen yakalandı. Otobüs sürücüsü ve sahibine 2 bin 37 TL idari para cezası uygulandı. Kastamonu\'nun Tosya ilçesi\'nden otobüse binerek Kocaeli\'nin Gebze İlçesi\'ne gitmek istedikleri öğrenilen kaçaklar, yapılacak işlemlerden sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edilecek.

 

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